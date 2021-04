Volley: ERREPI Grosseto Volley School – Volley Friends Roma

ERREPI Grosseto Volley School – Volley Friends Roma



Si riparte, finalmente dopo un mese di stop riparte il campionato nazionale di serie B2 femminile, con la seconda fase impostatasu minigironi da 3 squadredove le prime due classificate accederanno ai Play Off promozione; gli altri team del gruppo sono appunto il Volley Friends Roma, contro il quale si confronteranno domani le biancorossee La Smeralda Sassari; quindi le nostre ragazzeil 1 maggio voleranno in Sardegna.



Grosseto: Inizia una nuova avventura dopo il grande esordio in serie B dove le nostre portacolori ci hanno e si sono regalate un inaspettato primo posto nel difficile girone di esordio.



Il Coach Luigi Ferraro ciparla del momentoe delle condizioni della squadra: “la ripartenza del campionato avviene in un momento non troppo facile per noi, data l’assenza del centrale Colucci, assenza che si prevededinon breveduratae dal fatto che nelle ultime due settimane non ci siamo potuti allenare con la continuità che avrei voluto e che ci ha permesso di disputare la splendida prima parte del torneo.



Spero di poter preparare al meglio le nostre atlete in questi ultimi allenamenti settimanali prima del match: dobbiamo ritrovare ritmo e capacità di gestione della gara.

Diciamo che nella prima fase è andato tutto bene, mentre adesso siamo in una fase con diversi problemi.



Andiamo ad affrontare una squadra giovane e talentuosa che si è ben comportata nella prima parte con individualità di spicco.

Cercheremo come al solito di mettere tutto in campo, cuore e tecnica anche se, ripeto il momento è difficile e l’assenza della Colucci al centro sarà pesante, maconfido che chi andrà in campo al suo postosarà sicuramente all’altezza della situazione”.



Il sogno continua, quindi domani alle 18 tutti sintonizzati sulla diretta FB a tifare le Biancorosse ed a spingerle verso i Play Off promozione!



Team: Carolina Marini(K), Lavinia Poggetti (PALLEGGIATORI)

Elena Ciavattini,Anello Letizia,Maria Vittoria Colucci (CENTRALI)

Carol Pacube(V K), Ilaria Volpi, Sara Cunati, Ilaria Anello,Erika Ciavattini , Ramona Valchierai (SCHIACCIATORI)

Laura Santerini, Laura Cherubini (LIBERO)



Allenatore: Luigi Ferraro

Secondo Allenatore: Gianluca Vaccaro

Preparatore Atletico: Fabrizio Goracci

Team Manager: Lorenzo Egisti

Dirigente Responsabile: Lamberto Cardelli