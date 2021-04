Volley B2 femminile: si riparte con la 2^fase

Volley B2 femminile: si riparte con la 2^fase e con un nuovo minigirone per l'Errepi Grosseto Volley.

Si gioca per l'accesso ai play-off promozione in Serie B1.



Grossseto: Dopo la lunga sosta imposta al termine della prima fase, l' Errepi Grosseto Volley è pronta a schiacciare per il campionato di serie B2. La Fipav ha annunciato gironi e calendari della seconda fase.

Le grossetane sono state inserite nel minigruppo L7. Esordio a Roma sabato prossimo 10 aprile (ore 18 con diretta Facebook) contro il Volley Friends.

Altra sfida è prevista poi contro il Team sardo de La Smeralda Ossi (Sassari) con gare previste il 1 maggio in Sardegna e domenica 9 maggio ritorno al "PalaMarina" di Grosseto.

Le prime due classificate accederanno ai playoff promozione.