La formazione femminile dell'Atlante Grosseto Elettromeccanica moderna in attesa di riprendere l'attivitÃ  dopo lo stop dei campionati causa Covid-19

La formazione femminile dell'Atlante Grosseto Elettromeccanica moderna in attesa di riprendere l'attività dopo lo stop dei campionati causa Covid-19

Grosseto: Dopo lo stop dell’attività per problemi legati al Covid 19, le ragazze dell’Atlante Grosseto-Elettromeccanica Moderna del presidente Iacopo Tonelli, stanno scalpitando per riprendere l’attività interrotta dopo aver iniziato la preparazione e vinto la prima gara ufficiale di Coppa Toscana contro il Palazzi Monteverdi per 22-2.

Il tecnico Gian Luca Piola, insieme alle ragazze che compongono la rosa della formazione stanno aspettando notizie di un nuovo protocollo che le possa permettere di iniziare nuovamente gli allenamenti con l’inizio del nuovo anno.