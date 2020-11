L'Atlante Grosseto viaggia in Liguria per recuperare la seconda giornata del torneo e incontra l'Athletic Calcio a 5

Dopo i molti stop causa Covid-19, il campionato si ferma per permettere i recuperi.



Grosseto: In questo tormentato Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “B”, dove purtroppo il protagonista in negativo è il Covid 19, come del resto in tutti i campionati dilettanti di tutte le discipline sportive, si continua a giocare a sprazzi basta pensare che sabato prossimo 21 novembre si doveva giocare la sesta giornata di andata, con formazioni che hanno giocato sin qui una o due sole partite, come in questo caso l’Atlante Grosseto, e la Divisione Calcio a 5 della Lega Dilettanti ha deciso di fermare i campionati per effettuare tutti i recuperi.

Ma vale la pena continuare a giocare con tutte le difficoltà oggettive ed economiche che le Società sono costrette a subire?



Ma, speriamo bene e torniamo a parlare del prossimo impegno che attende sabato prossimo, con inizio alle 15, la formazione dell’Atlante Grosseto presieduta da Iacopo Tonelli, in trasferta a Chiavari contro l’Athletic calcio a 5, partita che si doveva disputare sabato 24 ottobre scorso, valida come seconda giornata del campionato e che fu rinviata perché alcuni giocatori liguri erano stati colpiti dal Covid.

Come di consuetudine il giovedì sera ci rechiamo al Palabombonera per seguire l’allenamento della formazione biancorossa e mister Alessandro Izzo, disponibile come sempre, ci viene incontro e la prima cosa che ci dice è finalmente si torna a giovare, o almeno si spera.

Il tecnico piombinese inizia a parlare dei suoi ragazzi dicendo che tutto il gruppo sta bene sono vogliosi di tornare a giocare e in questo periodo li ho visti tutti bene, si sono allenati nel migliore dei modi, sono molto motivati e sono convinto delle loro qualità e che sabato daranno il massimo, anche se a livello numerico ci manca qualcosa.

Izzo poi ci parla dei liguri che sono una squadra ancora a zero punti (con poche partite giocate) e sicuramente faranno di tutto per togliere lo zero in classifica, ma anche noi siamo molto determinati convinti della nostre qualità e vogliamo andare a Chiavari per vincere. L’unico cruccio che ho nei riguardi dei miei ragazzi nelle due partite giocate è che facciamo tanto gioco e finalizziamo poco e basterebbe raccogliere qualcosa in più di quanto seminiamo. Mister Izzo ci saluta con questa frase, ho molta fiducia nei miei ragazzi e sono certo che disputeranno una grossa partita.



L’allenatore Alessandro Izzo ha convocato per l’impegno in trasferta a Chiavari contro l’Athletic i seguenti giocatori che si dovranno trovare sabato mattina alle 8,40 al Palabombonera: Ledda, Pasquini, Cipollini, Tamberi, Falaschi, Acevedo, Spinelli, Diogo, Lamioni, Gianneschi, Tezza e Gonnelli.