Dopo due stop forzati causa Covid-19, per l'Atlante Grosseto è in programma la trasferta contro la Lastrigiana

Grosseto: Dopo la buona prova contro il Fossolo 76 al debutto, ma che non ha portato punti in classifica, l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, dopo due stop forzati causa alcuni giocatori delle formazioni avversarie, l’Athletic Chiavari e il Modena che dovevano scendere in Maremma, sono stati contagiati dal Covid 19, si appresta nuovamente a tornare sul parquet per disputare sabato prossimo alle 16 in trasferta contro la Lastrigiana nella gara valida per la 4^ giornata del Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie “B”, girone “C”.

I ragazzi di mister Alessandro Izzo ritornano a giocare dopo circa un mese dalla prima ed ultima partita giocata e non è per nulla facile tenere alta la concentrazione solo allenandosi in questo periodo molto particolare e strano e con molte incertezze.

Al termine dell’allenamento del giovedì sera, abbiamo incontrato il tecnico Izzo che stava preparando gli ultimi dettagli per la prossima trasferta molto ostica a Lastra a Signa contro la formazione capitanata da Balestri, una squadra che gioca da diversi anni insieme, ma io, pur rispettando gli avversari, ho dei ragazzi molto seri e validi e possiamo fare risultato in terra fiorentina.



Ma in questo periodo di inattività forzata, continua Izzo, voglio fare un plauso al mio capitano Giulio Gianneschi, un grande esempio per i giovani e per fortuna ho in squadra lui che è una autentica bandiera, lui è un uomo vero in campo e nella vita e queste sono le persone che servono all’Atlante.

Continuando a parlare con il tecnico piombinese ci dice che per sabato rientrano Ledda e Falaschi con quest’ultimo che ha tanta voglia di giocare, è un ragazzo che merita, e ha valori sportivi importanti.

La chiaccherata si conclude con Izzo che dice, uscire indenni da Lastra a Signa non sarà facile, dovremmo fare una gara astuta e confido molto nei miei ragazzi che indossano la maglia storica dell’Atlante che dovranno onorarla.

Certa l’assenza di Baluardi per squalifica.



L’allenatore Alessandro Izzo ha convocato per il prossimo impegno i seguenti giocatori che si dovranno trovare sabato mattina alle 10 al Palabombonera per partire alla volta di Lastra a Signa: Ledda, Pasquini, Cipollini, Tamberi, Falaschi, Acevedo, Spinelli, Diogo, Lamioni, Gianneschi, Tezza e Gonnelli.

Queste le designazioni per questa gara: 1’ arbitro Alessandro Soligo, sezione Aia di Castelfranco Veneto, 2’ arbitro Daniele Marco Ciriotto, sezione Aia di Treviso, cronometrista Alessandro Elia sezione Aia di Pisa.