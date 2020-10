Calcio giovanile: I torellini di mister Angeli sconfitti dalla Juve Stabia

Sospese e rinviate a date da stabilirsi le gare degli Under 14 e degli Under 13 B, che avrebbero dovuto giocare rispettivamente contro Pontedera in trasferta e Pistoiese in casa.

Grosseto: Sconfitta per 2-0 per gli Under 16 di mister Angeli, superati in casa da una Juve Stabia più rodata e impostata. I locali conducono spesso il gioco ma i torellini, in crescita, contengono bene e si impegnano fino al triplice fischio.

Occasione al quarto d’ora per i campani, ma Nadalin para. Sulla traversa invece il tiro da fuori di Del Mondo. Alla mezz’ora il risultato si sblocca per gli ospiti, che sfruttano al meglio un rimpallo che finisce su piedi di Aprea: è lo 0-1, siglato da distanza ravvicinata. Reazione degli unionisti con tiro di Tenci, parato da Belardo.

Nella ripresa lo Stabia trova il raddoppio dagli undici metri, per un rimpallo ed un mani in area di Bardi: dal dischetto Poletta non sbaglia. A seguire, occasione d’oro per Veglianti ma il suo tiro sfiora il palo mancando il bersaglio.

Under 16: Us Grosseto-Juve Stabia 0-2

GROSSETO: Nadalin, Fralassi (Paccagnini), Bardi (Zarone), Affabile, Tenci, Presicci (Mori), Passalacqua, Amaddii, Gamberi (Pecciarini), Veglianti, Arrigucci (Bertoni). A disposizione: Laudicino, Solari. All. Angeli.

JUVE STABIA: Belardo, Caropreso, Provvisiero, Piccolo, Borrelli, Genovese, Fravola, Del Mondo, Perna, Aprea, Poletta. A disposizione: Cirino, Testa, Celentano, Ceccarini, Marcuccio, Dello Iacono, Granatello, Chiantese, Di Lauro. All. Lucenti.

RETI: 28’ Aprea, 14’ st (rig.) Poletta.