Premio Estra per lo sport: al Coni la cerimonia di premiazione

Grande successo per la III Edizione con la partecipazione di oltre 240 giornalisti La giuria ha assegnato undici riconoscimenti, tra cui i premi “Alla Carriera” a Marino Bartoletti e “Donna di Sport” ad Alessandra Giardini.

Roma: Storie di solidarietà, di integrazione e di sacrificio, gesti semplici, coraggiosi e tante iniziative dedicate alle realtà disagiate che resterebbero sconosciute all’opinione pubblica senza il racconto giornalistico.

Un solo denominatore comune: lo SPORT, un’ottima palestra di vita e motore scoppiettante di emozioni, capace di valorizzare le potenzialità di chi lo pratica. Si confermano questi i valori e i temi protagonisti della III edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”, promosso da ESTRA S.p.A, multiutility a partecipazione pubblica, in collaborazione con USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) ed SG Plus Ghiretti & Partners, che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo con oltre 240 iscritti.

Il Premio Estra nasce nell’ambito delle attività di responsabilità sociale dell’azienda che contribuisce per un valore di oltre 2.600.000 euro a iniziative territoriali di crescita, sviluppo e miglioramento sociale. Il binomio sport e impresa, in particolare, rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie di comunicazione del Gruppo Estra, che punta alla promozione di valori comuni fra l’azienda e lo sport, ovvero: spirito di gruppo, gioco di squadra, responsabilità e correttezza.

Seguendo questa linea, per il terzo anno consecutivo, il Premio Estra ha voluto dare un riconoscimento per l’adempimento dell’attività giornalistica ai professionisti e ai pubblicisti regolarmente iscritti all’Ordine di categoria e ai praticanti delle Scuole di Giornalismo, che hanno espresso al meglio il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport. Di quest’ultima edizione l’assegnazione di un premio ai Protagonisti di una buona notizia.

Questa mattina, ad aprire la Cerimonia di Premiazione, ospitata nella Salone d’Onore del CONI a Roma è Giovanni Malagò, Presidente del Coni, affiancato da Francesco Macrì, Presidente di ESTRA S.p.A, e Luigi Ferrajolo, Presidente di USSI. Presenti in sala i membri della giuria e importanti rappresentanti delle Istituzioni politiche e sportive.

Ospite d’onore della giornata Sara Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto ed esempio al femminile di sport e di vita.

Un momento per dare spazio e visibilità allo sport inteso come agenzia educativa, promotore di crescita valoriale per la comunità, spazio d’integrazione e convivenza, crescita personale e superamento delle distanze sociali. Uno sport che ha bisogno di trovare nel giornalismo delle “buone notizie” una vetrina e una valorizzazione, per mettere in primo piano le buone pratiche e i percorsi di positivo cambiamento.

IV EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO

Estra ha confermato anche per la stagione 2020/2021 lo svolgimento della IV Edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie” per tutte le categorie della terza edizione:

Televisione e radio

carta stampata

web/blog

Saranno inoltre assegnati i Premi speciali:

Premio alla Carriera

Premio Donna di Sport

Premio “Daniele Redaelli”

Per la prossima edizione è stato altresì introdotto il “Premio Estra per il territorio”, un riconoscimento riservato ai giornalisti dei territori in cui Estra è maggiormente presente (Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Molise).

Confermata anche la partnership con l’Unione Stampa Sportiva Italiana.

CALL TO ACTION “LE BUONE NOTIZIE DELLO SPORT”

Parallelamente al lancio del Bando della IV Edizione del Premio Giornalistico, Estra ha indetto una “call to action” rivolta a Società Sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Onlus che operano nei territori che vedono una forte presenza di Estra. Queste le regioni coinvolte:

Toscana

Marche

Abruzzo

Umbria

Molise

Un riconoscimento dedicato a chi quotidianamente e fattivamente si impegna per la promozione dello sport sul territorio. L’obiettivo è quello di sostenere concretamente, in un momento storicamente molto difficile, chi opera per uno sport inclusivo, aperto e capace di educare e far crescere la gioventù.

Saranno premiati i 5 migliori progetti di responsabilità sociale (uno per regione) che riceveranno un contributo economico a supporto dello svolgimento delle attività.

I PREMIATI DELLA III EDIZIONE

Premi speciali

“ Premio alla Carriera ” a Marino Bartoletti , giornalista, conduttore e autore televisivo

Premio ” a , giornalista, conduttore e autore televisivo “Premio Donna di Sport ” ad Alessandra Giardini

” ad “Premio Redaelli ” a Massimiliano Cassano

” a “Premio Protagonista della buona notizia” ai campioni di volley Matteo Piano e Luca Vettori

Premi di Categoria

Cagegoria Carta Stampata nazionale – Viviana Mazza – Corriere della Sera

– Corriere della Sera Categoria Carta stampata territoriale – Stefano Rossi – Corriere Fiorentino

– Corriere Fiorentino Categoria Web e blog Nazionale – Paolo Ricci Bitti – Ilmessaggero.it

– Ilmessaggero.it Categoria Web e blog territoriale – Eleonora Barbieri – Notiziediprato.it

– Notiziediprato.it Categoria Televisione e Radio nazionale – Giovanna “Nina” Palmieri – Le Iene

– Le Iene Categoria Televisione e Radio territoriale – Sara Meini – TGR Toscana

Menzioni d’Onore

Alberto Caprotti – Avvenire

– Avvenire Valeria Teodonio – Repubblica.it

– Repubblica.it Gloria Giavaldi – Inviato Quotidiano

– Inviato Quotidiano Piero Giannico – Sportitalia

Premio speciale Estra