Atletica: Buoni piazzamenti dei follonichesi ai Campionati italiani cadetti di ForlÃ¬

Atletica: Buoni piazzamenti dei follonichesi ai Campionati italiani cadetti di Forlì

Follonica: Grandi emozioni per i ragazzi Atletica Follonica convocati nella rappresentativa Toscana per i campionati italiani categoria Cadetti.

Doppio settimo posto finale, Matteo Presenti nel lancio del giavellotto e Derartu Abbott nella staffetta 4x100. Matteo con la misura di 47,39 metri si migliora nettamente nel giorno più importante, addirittura arrivando ad un solo metro dal quarto posto. Derartu corre la quarta frazione della rappresentativa Toscana della staffetta 4x100 in modo egregio, chiudendo con il tempo di 50".39.

Grandi emozioni anche per i tecnici Marco Mattesini e Claudio Mariotti, che hanno seguito da vicino i ragazzi in questa bella esperienza in terra Emiliana.

Bello lo spirito di gruppo che si è creato tra i ragazzi della rappresentativa Toscana e ottimo il sesto posto nella classifica finale per regioni. Gli istruttori sono orgogliosi di questi risultati, tra l’altro arrivati in un anno molto particolare che nonostante tutto non ha tolto ai ragazzi la voglia di allenarsi con entusiasmo ed impegno, e ringraziano tutto lo staff societario.