Il Grosseto rinforza lâ€™attacco: arrivano Manicone, Scaffidi e Bertoli. Nannola in prestito al Bitonto

Il Grosseto rinforza l’attacco: arrivano Manicone, Scaffidi e Bertoli. Nannola in prestito al Bitonto

Grosseto: Si chiude con tre colpi in entrata e uno in uscita il mercato biancorosso. Ad arrivare in casa Grosseto sono tre attaccanti, provenienti dal Lugano, dalla Sampdoria e dal Feralpisalò.

Si tratta di Carlo Manicone, punta centrale classe 1998, che lo scorso campionato ha giocato nel girone C di Lega pro con la maglia del Bisceglie, per poi spostarsi nella seconda parte del campionato nel girone A con la Pianese. Federico Scaffidi, attaccante classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e passato lo scorso anno alla Sampdoria. Può giocare come prima punta, attaccante esterno sinistro o anche come trequartista.

Infine Marco Bertoli, (nella foto) punta classe 1999, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, lo scorso anno in Lega pro con la maglia del Feralpisalò.

In uscita, invece, si registra la cessione del giovane Simone Nannola, classe 2001, in prestito al Bitonto.