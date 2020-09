Aics: Marcella Andreini eletta nel consiglio regionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport

Lucca: "Il Congresso Regionale AICS Associazione Italiana Cultura Sport, che si è svolto sabato scorso a Lucca, ha visto l’elezione a Consigliere Regionale AICS, Marcella Andreini, attualmente Presidente Provinciale AICS Grosseto. Eletta Presidente Provinciale nel 2017, Andreini è stata riconfermata nella carica lo scorso 26 Agosto.

In AICS Toscana per il quadriennio 2020/2024 Marcella Andreini ricoprirà la carica di Consigliere per il Settore Discipline Olistiche ed il Settore Cultura.