A Follonica la Tappa della Tirreno-Adriatico. Ma attenzione a tutte le prescrizioni!

Torna con la 55 esima edizione della Tirreno-Adriatico: una delle più importanti gara ciclistiche a livello professionistico, l’ 8 e 9 settembre vedrà la città del golfo protagonista, per due tappe dell’importante manifestazione sportiva.

Follonica: Torna il grande ciclismo, con la 55° esima edizione della Tirreno-Adriatico, organizzata da RCS Sport, una delle più importanti gara ciclistiche a livello professionistico. 8 e 9 settembre arrivo e partenza tappa a Follonica. Misure di prevenzione per il contagio da Covid.

D’altronde Follonica, proprio per le sue caratteristiche climatiche e il suo territorio, è un luogo fortemente ambito dai ciclisti, ed ospita da diversi anni la Nazionale di Mountain Bike, per il primo stage invernale, ma anche altri gruppi sportivi professionistici che in inverno vengono ad allenarsi. La città ha anche un legame con la bicicletta, e una ricca storia legata al ciclismo, essendo luogo di residenza di 3 ex professionisti degli anni 50: Bruno Pasquini (gregario di Coppi alla Bianchi), Severino Biagioni (Maglia Gialla al Tour) e Luciano Frosini (gregario di Bartali alla Legnano e vincitore di 14 corse).

Le normative anti-Covid hanno modificato in generale le modalità di svolgimento di tali gare sportive, e l’amministrazione comunale follonichese ha formalizzato una ordinanza a firma del subcommissario Dott. Francesco Piano, che preclude l’accesso al pubblico, in alcune aree cittadine, per le due giornate ciclistiche, anche in considerazione del fatto che negli anni precedenti questa manifestazione, già svoltasi nella città del Golfo, aveva richiamato moltissimi appassionati.

“E’ importante ribadire che la normativa vigente vieta la partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive. Nel nostro caso, alla luce di quanto emerso in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Marsilio il 24 agosto, e di quanto rilevato nel corso di un sopralluogo congiunto tra Amministrazione comunale e Questura, è stato necessario, a tutela della salute pubblica, disporre l’interdizione all’accesso pedonale di alcune zone cuscinetto. Tali limitazioni sono necessarie a garantire l’applicazione delle norme anti-Covid e sono contenute al massimo, dal punto di vista spaziale e temporale. L’augurio è che la manifestazione possa svolgersi nel miglior modo possibile”, dice il subcommissario Dott. Piano.

Ecco il contenuto dell’Ordinanza, mirata ad evitare l’afflusso di pubblico e assembramenti, e quindi a prevenire il contagio da Covid: :

CHIUSURA DELLA PINETA DI LEVANTE -dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di martedì 8 settembre 2020,

INTERDIZIONE DEL TRANSITO PEDONALE nelle, “zone cuscinetto”

- dalle ore 13.00 del giorno 08.09.2020, fino a 30 minuti dopo il passaggio del cartello di “fine gara ciclistica”, in occasione dell’arrivo della tappa;

- dalle ore 08 alle ore 12.00 del giorno 09.09.2020, in occasione della partenza della tappa.

Zone cuscinetto

Per la tappa di Arrivo di martedì 8 settembre

Interdizione traffico pedonale dalle ore 13.00 del giorno 08.09.2020, fino a 30 minuti dopo il passaggio del cartello di “fine gara ciclistica”, in occasione dell’arrivo della tappa

· Via Golino all’altezza del civ.141

· Via Isonzo all’altezza dell’intersezione con Via IV Novembre

· Via Piave all’altezza dell’intersezione con Via IV Novembre

· P.za Salti all’altezza dell’intersezione con Via IV Novembre

· Via Cappellini all’altezza dell’intersezione con P.za V. Veneto

· Via Bicocchi all’altezza dell’intersezione con Via Norma Pratelli

· Via Amorotti all’altezza del civ2/B

· Via Albereta all’altezza del civ. 1

· Via Trento all’altezza del civ. 3

· Via Fiume all’altezza del civ. 1

· Via Gorizia all’altezza del P.C. 1602/97

· Via Bicocchi all’altezza del civ.1

· Via Curtatone all’altezza del civ. 1

· Via Goito all’altezza del civ. 2

· Via San Martino all’altezza del civ.1

· Via Solferino all’altezza del civ. 1

· Via Mentana all’altezza del civ. 1

· Via Firenze all’altezza del civ.1/A

· Via Siena all’altezza del civ. 1

· Via Pisa all’altezza del civ.2

· Via Palermo all’altezza dell’intersezione Via Livorno

· Via Palermo all’altezza dell’intersezione via Pistoia

· Via Palermo all’altezza dell’intersezione Via Arezzo

· Via Palermo all’altezza dell’intersezione Via Lucca

· Via Palermo all’altezza della Pasticceria Peggi

· Via Vespucci all’altezza del P.C. 2991/10

· Via Lago d’Iseo all’altezza di Via Lago Trasimeno

· Via Lago di Garda all’altezza di Via Lago Trasimeno

· Via Lago di Como all’altezza di Via Lago Trasimeno

· Via Lago Maggiore all’altezza del P.C. 1859

· Via del Buttero all’altezza del civ.1

Per la tappa di Partenza di mercoledì 9 settembre

Interdizione traffico pedonale dalle ore 08 alle ore 12.00 del giorno 09.09.2020, in occasione della partenza della tappa.

Viale Italia all’altezza del civ.1

P.za del Popolo all’altezza del civico 2

Via Zara all’altezza del civ.17

Via Trento all’altezza del civ.30

Via Fiume all’altezza del civ. 36

Via Gorizia all’altezza dell’intersezione con Via Giacomelli

Via Giacomelli all’altezza dell’intersezione con Via Gorizia

Via Palermo all’altezza dell’intersezione Via Livorno

Via Palermo all’altezza dell’intersezione via Pistoia

Via Palermo all’altezza dell’intersezione Via Arezzo

Via Palermo all’altezza dell’intersezione Via Lucca

Via Palermo all’altezza della Pasticceria Peggi

Via Curtatone all’altezza del civ. 1

Via Goito all’altezza del civ. 2

Via San Martino all’altezza del civ.1

Via Solferino all’altezza del civ. 1

Via Mentana all’altezza del civ. 1

Via Firenze all’altezza del civ.1/A

Via Siena all’altezza del civ. 1

Via Pisa all’altezza del civ.2

Via Lago d’Iseo all’altezza di Via Lago Trasimeno

Via Lago di Garda all’altezza di Via Lago Trasimeno

Via Lago di Como all’altezza di Via Lago Trasimeno

Via Lago Maggiore all’altezza del P.C. 1859

Via del Buttero all’altezza del civ.1