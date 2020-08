SolidarietÃ : Erasmus+ partecipa a Corri la Vita

Solidarietà: Erasmus+ partecipa a Corri la Vita

Da domani è possibile sostenere la manifestazione di solidarietà del 27 settembre.

Firenze: Da domani, 1° settembre, è possibile sostenere Corri la Vita 2020, manifestazione per la solidarietà, lo sport, la cultura e la prevenzione in programma domenica 27 settembre.

L’Agenzia Erasmus+ Indire partecipa per il secondo anno consecutivo promuovendo i valori dell’iniziativa che si svolge durante la Settimana Europea dello Sport e invita studenti, insegnanti, alunni, professori e tutte le persone legate al Programma Erasmus+ a partecipare. La manifestazione, tra gli eventi più attesi e partecipati nella città di Firenze, arriva alla XVIII edizione con una nuova formula per continuare a promuovere la raccolta fondi destinata a progetti per la cura e la prevenzione del tumore al seno.

Nei giorni precedenti all’evento, il 25 e 26 settembre sarà allestito uno stand Erasmus in Via Martelli a Firenze, per promuovere la partecipazione alla manifestazione, fornire informazioni sul Programma Erasmus+ e distribuire alcuni gadget. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, non ci sarà la tradizionale corsa cittadina lungo percorsi prestabiliti, ma verrà promosso lo sport individuale da svolgere all’aria aperta e saranno realizzate varie dirette sui canali social ufficiali. Nel pomeriggio, sarà possibile visitare gratuitamente più di 50 mete culturali - a Firenze e in gran parte della Toscana - indossando la maglietta ufficiale di CORRI LA VITA 2020.

L’Agenzia Indire invita i partecipanti Erasmus ad:

aderire all’evento e ritirare la maglietta ufficiale Corri la Vita 2020 (info https://www.corrilavita.it/)

visitare lo stand Erasmus il 25 e 26 settembre in via Martelli a Firenze e ritirare un gadget del programma

allenarsi nella giornata di domenica 27 settembre

scattare una foto con la maglietta ufficiale e il gadget Erasmus

condividere la foto sui canali social con gli hashtag #corrilavitainitalia e #Erasmusplus

L’Agenzia Erasmus+ Indire invierà un kit di gadget ai protagonisti degli scatti più significativi. Obiettivo della raccolta fondi 2020 è garantire il sostegno ai tre progetti storici: il Ce.Ri.On. Centro Riabilitazione Oncologica ISPRO-LILT di Villa delle Rose in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze; SenoNetwork Italia Onlus, portale che riunisce le Breast Unit italiane; FILE (Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus).