Pronto al via il 'Sotto Gamba Game 2020'

Il 12 e il 13 Settembre si gioca con sport di mare e di terra a Riva degli Etruschi.



San Vincenzo (LI): Il primo articolo della Carta Internazionale per l’Educazione e lo Sport sancisce “La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti…”. Questo è lo spirito che anima il Sotto Gamba Game, organizzato da Toscana Disabili Sport Onlus e Tutun Club Sport e Servizi con il supporto all’accoglienza della Onlus Handy Superabile.

La manifestazione, che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 settembre, sarà ospitata nella suggestiva location di Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno). Come le precedenti, anche questa quarta edizione ha come obiettivo principale quello di creare, in un contesto sportivo ma senza dimenticare il divertimento, un’occasione per affrontare tematiche come il turismo accessibile, le barriere architettoniche o semplicemente la vita di tutti i giorni. La manifestazione sarà di libero accesso e volta al superamento dei pregiudizi ideologici, emotivi e psicologici grazie a una serie di eventi che metteranno alla pari sportivi con disabilità e normodotati.



Tanti gli sport che si potranno praticare, dai più tradizionali ai più innovativi fino ai più curiosi, in un menù che in pieno stile toscano, si articolerà tra terra e mare con oltre venti discipline sportive che comprendono sport acquatici come vela, windsurf, surf, kite surf, Sup e surf adaptive, canoa, nuoto e wakesurf mentre a terra si potrà scegliere tra tennis, basket, triathlon, tennistavolo, handbike, mountain bike, tiro con l’arco, sitting-volley, scherma, paddle, zumba e altro ancora. Due i luoghi d'incontro e di pratica sportiva: Punto Villaggio e Punto Spiaggia entrambi situati all'interno della struttura Riva degli Etruschi, situata in uno dei punti più incantevoli del litorale toscano, ricco di cultura e enogastronomia.

Sarà anche possibile entrare in acqua con dei veri campioni, come gli atleti dell’Associazione Surf4All tra i quali militano eccellenze della nostra Nazionale Adaptive Surf come Massimiliano Mattei, che terrà class di wakesurf e surf, provare nuove attività sensoriali quali lo showdown o il calcio per non vedenti con atleti della nazionale italiana nonché confrontarsi con ospiti speciali come Fabrizio Passetti (precursore dell’Adaptive Surf), Beatrice Ion (nazionale femminile basket in carrozzina), Alessio Benvenuti (campione italiano di categoria Judo non vedenti) e Alex Innocenti (pilota della Diversamente Disabili Onlus).

L’apertura delle attività sportive è prevista alle ore 9.30 di sabato 12 settembre nel Punto Villaggio con sfide, stage e dimostrazioni. Nella serata di sabato, all’interno del Garden Toscana Resort, sarà offerto dall’organizzazione a tutti i prenotati un aperitivo cena con un deejay d’eccezione non vedente: Marco Lemmetti Dj Full Blind. L’evento si concluderà alle 19.00 di domenica 13 settembre.

A sostegno del Sotto Gamba Game 2020, un'esperienza di turismo sportivo fruibile in completa autonomia, tutti gli spazi si avvarranno degli accorgimenti logistici messi a disposizione da aziende leader nel settore della mobilità quali Ortopedia Michelotti, Ottobock Italia, Kiwi e Bateck, che consentiranno di provare gratuitamente (alcune su prenotazione) le ultime novità sul mercato per quanto riguarda la protesica e la mobilità sportiva anche con soluzioni elettriche dedicate sia alla pratica sportiva sia alla vita quotidiana. Alla manifestazione parteciperanno inoltre associazioni sportive di atleti professionisti provenienti da tutto il mondo e tecnici specializzati con l’accoglienza curata da Follonica Città Ospitale e Handy Superabile. Il tutto con personale preparato a lavorare con le disabilità e in grado di assicurare la migliore assistenza e accoglienza.

Sotto Gamba Game 2020 è patrocinato da: Regione Toscana, Comune San Vincenzo-Livorno, F.I.V. (Federazione Italiana Vela), C.I.P. Toscana (Comitato Paralimpico Toscana), F.I.T (Federazione Italiana Tennis), F.I.S.P.E.S. (Federazione Italiana sport paraolimpici e sperimentali) e numerose altre federazioni sportive e associazioni di categoria.



Visto il delicato momento che il mondo intero sta affrontando, la manifestazione si svolgerà nel completo rispetto delle normative vigenti e in più sarà disponibile un sistema di sanificazione professionale portatile di Ottobock. L’organizzazione invita a visitare la pagina Web https://sites.google.com/view/sottogambagame/prenotazioni/covid-info per verificare la modalità di accesso e prenotare le prove protesiche personalizzate.