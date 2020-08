Giacomo Nizzolo è il nuovo Campione Italiano di Ciclismo

Giacomo Nizzolo del Ntt Pro Cycling Team conquista in volata il titolo di Campione Italiano di Ciclismo 2020 battendo Davide Ballerini (Deceuninick – Quick Step) e Sonny Colbrelli (Bahrain-McLaren) dopo 5 ore e 48 minuti di gara.

Bassano del Grappa: È stata una giornata memorabile in cui il grande caldo di agosto ha messo alla prova gli atleti ma senza minare lo spirito agguerrito del gruppo. Come previsto, lo strappo del Muro della Tisa è stato un momento spettacolare, così come gli undici giri della Rosina con un ultimo passaggio prima della volata finale verso Cittadella. La città vestita a festa per i suoi 800 anni ha regalato un’emozione unica con il trionfo di Giacomo Nizzolo su Davide Ballerini e Sonny Colbrelli.



I vincitori sono stati premiati dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato di Rocco, il sindaco di Cittadella Luca Pierobon e l'assessore allo sport di Cittadella Diego Galli.



In conferenza stampa Giacomo Nizzolo ha dichiarato “Sono estremamente felice di vincere questa maglia e spero di potermela godere più della prima (vinta nel 2016). Dedico questa maglia a tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni. Il prossimo obiettivo ora è il Tour dove spero di affrontare al meglio le tappe in volata..”

Davide Ballerini, secondo classificato “Complimenti a Giacomo, siamo grandissimi amici, ci alleniamo insieme, sono contento per lui e non possono negare che mi bruci un pò il secondo posto all’italiana, ma la condizione c’è e guardiamo avanti...”

Jacopo Mosca del Team Trek-Segafredo si è aggiudicato il Gran Premio della Montagna mentre Davide Formolo vince The King of Tisa.

Il Panathlon International Area 1, Veneto - Trentino-Alto Adige/Sud Tirol in occasione del CI2020 assegna invece il Premio Fair Play a Fausto Masnada del Deceuninck – Quick Step. A consegnare il premio Francesca Tibaldi, presidente della commissione Fair Play della stessa Area1.