Volley: colpo grosso della Consani. Arriva la forte palleggiatrice Noci

Grosseto: Nella giornata di ieri si è conclusa la trattativa con il fortissimo palleggiatore Benedetta Noci. "Soddisfazione, - si legge in una nota - tra le fila dirigenziali di Pallavolo Grosseto che dopo vari tentativi fatti negli anni passati, è riuscita a portare in Società e nel Team Luca Consani di Serie C la qualità e l’esperienza di uno dei migliori alzatori attualmente in circolazione in Toscana".

"Benedetta Noci,- prosegue la nota - che arriva a Grosseto reduce dall’ultima Stagione in serie B2 a Cecina (al momento dello stop, col “suo” Team, occupava il 4° posto con ambizioni del salto di categoria in B1) ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida mettendo a disposizione del nostro Team e soprattutto delle Atlete più giovani, tutta la sua esperienza e capacità tecnico-sportiva".

La Società augura un grosso in bocca al lupo a Benedetta e che sia un anno ricco di soddisfazioni e successi!