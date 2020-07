Solari Grosseto Handball programma la prossima stagione

Intanto scalda i motori con tante novità e tante attività per i più piccoli.



Grosseto: Il team Solari Grosseto Handball programma la prossima stagione e pensa alla Serie A2 femminile, un progetto nato e voluto anche grazie al supporto della Pallamano Follonica. Saranno infatti 6 le atlete provenienti dalla città del golfo che anfìdranno a raforzare la rosa biancorossa, un sodalizio già ben rodato con l'esperienza della passata stagione in Coppa Toscana.

Confermata, altresì, l'intenzione di partecipare al campionato di Serie B maschile. Anche qui la rosa si rafforza tra nuovi innesti e rientri di alcune pedine precedentemente in prestito.



Novità tra le giovanili, al momento ci sono diverse ipotesi al vaglio ma non tutto è definito. Al vaglio della dirigenza e del Direttore Tecnico Stefano Chirone, a cui è affidata la guida tecnica delle due squadre senior, la partecipazione ai campionati Under 20F, Under 19M, Under 17F. Stagione, quella 2020-2021, che si preannuncia pertanto impegnativa e ricca di sorprese per i colori del Grosseto.



Intanto la società non resta ferma, dopo il blocco dovuto al lock down che per tante settimane ha costretto tutti in casa, ha organizzato delle attività per i più piccoli che hanno iniziato a ritrovarsi e fare un po’ di movimento tutti i mercoledì pomeriggio. Naturalmente la partecipazione a questa sessione estiva tiene conto delle compatibilità e degli impegni delle famiglie nel periodo estivo. Comunque è stato riscontrato lo stesso tanto entusiasmo e tanta voglia di muoversi e stare insieme.

Nel contempo, la società, grazie alla disponibilità di alcuni atleti della B maschile, è impegnata anche a far conoscere la pallamano (tutti i giovedì mattina) ai ragazzi del summer camp della Cooperativa Giocolare che per i mesi di Luglio e Agosto è al palazzetto con gruppi di ragazze e ragazzi.



A settembre i nuovi impegni per la stagione 2020/2021 dove i ragazzi saranno impegnati nel campionato toscano Under 15M ed i più piccoli nel torneo promozionale che riprenderà regolarmente. Lo staff tecnico da settembre sarà composto sempre da Leandro Ferraiuolo per la Under 15M e Alessandra Giuliano per il promozionale.



In questo periodo, considerati gli impegni di lavoro dei due tecnici, i ragazzi per queste settimane saranno seguiti da Stella Maccari, atleta di lungo corso della femminile, sulla base di un programma di lavoro stabilito dal Direttore Tecnico Stefano Chirone, oltre che dal Presidente, Franco Miglianti, sempre presente agli appuntamenti.