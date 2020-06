Tre giorni di VELA DAY all'Assonautica di Tarquinia

Tarquinia: Dopo il grande successo riportato dal programma Velascuola con cui, negli anni precedenti, l'Assonautica di Tarquinia aveva avvicinato alla vela e materialmente messo in acqua un centinaio di studenti del Liceo scientifico "Vincenzo Cardarelli", questa volta l'associazione ha voluto aderire al programma Vela Day della Federazione Italiana Vela.

Si tratta di un evento teso a promuovere la cultura del mare e dello sport della vela organizzato in collaborazione con Kinder Joy of moving.

Nei 3 giorni dal 26 al 28 giugno l'Assonautica, nella sua sede in prossimità di Porto Clementino, è pronta ad accogliere i giovani interessati, a partire dai 6 anni compiuti, per avvicinarli al mondo della vela e per illustrare loro e varie attività nautiche dell'Associazione.

Ovviamente tutto si svolgerà nel rispetto delle regole tese a prevenire la diffusione dell'epidemia da coronavirus.

In particolare saranno presentati diversi tipi di imbarcazioni a vela, dal piccolo famosissimo Optimist al veloce catamarano Dart 18 piedi. Per concludere, condizioni meteo-marine permettendo, sarà possibile effettuare una prova in mare, sotto il controllo di qualificati istruttori della FIV.