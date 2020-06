All’Isola d’Elba i Campionati del Mondo di MTB 2021

L’Unione Ciclistica Internazionale annuncia ufficialmente che l’Isola d’Elba sarà la meta dell'UCI MTB Marathon World Championships 2021.

La Gestione Associata del turismo dell’Elba, in collaborazione con Regione Toscana, Provincia di Livorno e l’ASD Capoliveri Bike Park MTB Club Isola d’Elba (società organizzatrice), è al lavoro per organizzare un fitto programma di gare ed eventi.

Capoliveri: Con i suoi oltre 400 km di percorsi outdoor fra mare e montagna, l’Isola d’Elba ospiterà nel 2021 per la prima volta i Campionati del Mondo di Mountain Bike disciplina XCM. La notizia è stata ufficializzata dal direttivo dell’UCI che, dopo il ritiro da parte della Colombia, ha scelto l’Elba come territorio ideale per una competizione di così alto livello. L’UCI Mountain Bike Marathon World Championships assegnerà il titolo di Campione del Mondo maschile e femminile nella disciplina del mountain biking XC Marathon.



La GAT, Gestione Associata del turismo dell’Elba, in collaborazione con Regione Toscana e l’ASD Capoliveri Bike Park, è già al lavoro per la definizione del percorso gara ma anche per la creazione di un ricco programma di eventi e gare collaterali per trasformare l’autunno elbano in un appuntamento annuale per tutti gli appassionati e professionisti delle due ruote.

Gli operatori sono sicuri di poter dare vita ad un evento sportivo di notevole portata grazie anche alla conformazione naturale dell’isola e alla lunga e consolidata esperienza di l’ASD Capoliveri Bike Park che da anni realizza competizioni di portata internazionale nel calendario ufficiale UCI come tappa fissa nel circuito UCI MTB Marathon Series dal 2016.

Da sempre meta d’elezione per gli amanti della bici, che sempre più spesso scelgono di visitare in questo modo tutta l’isola in ogni stagione dell’anno grazie al clima mite, l’Elba è caratterizzata da percorsi per le due ruote tra i più vari, che si prestano a tutti i tipi di esigenze: da quelle dei semplici appassionati a quelle degli sportivi e professionisti alla ricerca di sfide sempre più impegnative. Tutti possono sfruttare i numerosi percorsi con le diverse varianti disponibili o cimentarsi nel giro completo dell’isola che conta 165 km per oltre 4.100 mt di dislivello.

“Il Campionato del Mondo di MTB è una grande occasione per consolidare l’immagine di un territorio, come quello della Toscana ed in particolare dell’Isola d’Elba, che ha da sempre una fortissima vocazione per ciclismo e Mountain Bike praticabili tutto l’anno - spiega Claudio Della Lucia, coordinatore della GAT – Per La Toscana e l’Isola d’Elba, il grande lavoro svolto dall’ ASD Capoliveri Bike Park, da anni organizzatore della “Legend Cup”, ha portato alla possibilità di aggiudicarsi questo ambito evento. Siamo sicuri che i percorsi dell’isola avranno modo da un lato di far divertire gli atleti, rendendo più avvincenti le loro gare, e dall’altro di assicurare uno spettacolo vero al pubblico”.

La soddisfazione per l’assegnazione della prova iridata arriva anche dalla Federazione Ciclistica Italiana: “Ospitare nel 2021 la rassegna iridata di MTB Marathon all’Isola d’Elba, sotto la regia esperta dell’ASD Capoliveri Bike Park, significa guardare con rinnovato entusiasmo al futuro riconoscendo, sempre più, la centralità del mezzo a due ruote. Il binomio territorio e bici è vincente perché mette in evidenza le bellezze del nostro Paese nel panorama internazionale” – afferma Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo.