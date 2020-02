Calcio giovanile: Brutto scivolone per gli allievi di Consonni

Grosseto: Il Grosseto bissa la peggiore prestazione della stagione, giocata nel girone d'andata sempre contro la compagine senese ed esce giustamente sconfitto, anche quest'oggi.

Partiti bene i ragazzi di mister Consonni vicini due volte al vantaggio, prima con un'azione personale di Columbu che salta due avversari e poi non vede Trombini solo davanti al portiere pronto per una facile deviazione, poi al 6' Trombini è fermato fallosamente al limite dell'area. Punizione di Lucattini respinta in tuffo di Baciottini e da buona posizione Cargiolli spara alto sulla traversa.

Al 12' lancio perfetto di Cianciolo, di gran lunga il migliore in campo, per Bartalini che porta in vantaggio gli ospiti alla prima occasione creata. Al 18' tiro centrale di Nasca sicuro Comi in presa. Al 20' bella azione sulla destra, daCristinzio a Cargiolli palla filtrante perTrombini, tiro a colpo sicuro deviato da Pallassini in angolo.

Al 30' palla dentro l'area biancorossa, cortarespinta ed immediato tiro di Cianciolo, che trova l'angolino alla destra dell' incolpevole Comi. Il Grosseto accusa il colpo e senza altre emozioni termina il primo tempo. AdInizio ripresa subito in campo Filippi e Testa per Cristinzio e Franceschini e dopo pochi minuti fuori Valente dentro Angiolini. La partita prosegue in modo spezzettato, con molti scontri di gioco a centrocampo e poche occasioni.

Al 55' bella combinazione ospite e tiro a lato di Nasca da ottima posizione. Al 60' fuori Cerulli dentro Stefi. Al 65' l'episodio che potrebbe riaprire la partita, punizione di Filippi e pallone che si stampa sulla traversa. Al 64' ancora punizione di Filippi questa volta Baciottini blocca in due tempi, anticipando di un soffio De Michele ad un passo dalla deviazione vincente. Al 67' fuori Columbu dentro Tenci e due minuti dopo fuori De Michele dentro Mascelloni. Dopo 6' di recupero il triplice fischio finale pone fine alla partita.

Importante derby cittadino domenica prossima contro la Nuova Grosseto per riprendere prontamente la marcia verso la qualificazione alla Coppa Toscana.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-San Gimignano 0-2

US GROSSETO: Comi, Cristinzio, Mema, Franceschini, Cerulli, De Michele, Cargiolli, Lucattini, Trombini, Valente,Columbu. A disposizione: Bocchi, Mascelloni, Filippi, Angiolini, Testa, Falconi, Bruni, Stefi, Tenci. All. Consonni

SAN GIMIGNANO: Baciottini, Ghini, Bimaj, Macchi, Pallassini, Valsecchi, Cianciolo, Ulivelli, Nasca, Bartalini, Soldi. All. Mugnaini

RETI: al 12' Bartalini, al 30' Cianciolo.