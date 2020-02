Ciclismo: Coppa Toscana Vintage, sesta edizione in Consiglio

Conferenza stampa venerdì 7 febbraio alle 12.30 in sala Barile. Con il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, il consigliere Simone Tartaro.

Firenze: Conferenza stampa venerdì 7 febbraio alle 12.30 in sala Barile, per presentare la sesta edizione della Coppa Toscana vintage. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani e il consigliere Simone Tartaro. In palazzo del Pegaso saranno illustrati i sette percorsi in angoli meravigliosi di Toscana, con le bici storiche e l'abbigliamento d'altri tempi, che caratterizzano questa edizione. Gli appuntamenti si svolgeranno da marzo a settembre 2020.

Interverranno in palazzo del Pegaso i rappresentanti delle Ciclostoriche: Federico Bellocci "La Medicea" e rappresentante della Coppa Toscana Vintage; Alessio Papi "La Marzocchina"; Giovanni Traversi "La Panoramica"; Paolo Pasquini "La Leonessa"; Paolo Fani "La Certosina"; Roberto Lencioni "La Vinaria"; Loriano Biagiotti "La Cortonese".

Nell’occasione sarà tenuta anche una piccola presentazione sul prologo che domenica 9 febbraio avrà come tema portante le ricorrenze storiche di Gastone Nencini, 90 anni dalla nascita e 60 anni dalla memorabile vittoria al Tour de France.