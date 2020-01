Primo impegno dell'anno per le Rappresentative Provinciali FIGC a Livorno

Dopo stage e amichevoli per le delegazioni grossetane è tempo di fare sul serio.

Mercoledì 29 gennaio la trasferta contro i pari età della delegagazione di Livorno.



Grosseto: Mercoledì prossimo, 29 gennaio, dopo gli stage e le amichevoli, per le Rappresentative della Delegazione Provinciale della Figc presieduta da Agide Rossi, Giovanissimi “B” 2006 ed Allievi “B” 2004, è tempo di fare sul serio dato che prendono il via le manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale della Figc presieduto da Paolo Mangini e valide per il XXXII Trofeo Toscana e VIII Torneo Regionale Marco Orlandi, manifestazione che sta riscuotendo tutti gli anni sempre più consensi in seno alle Società di tutta la Toscana.

Dopo il grande successo dello scorso anno, ottenuto dalla Delegazione Provinciale presieduta da Agide Rossi e con il selezionatore Pietro Magro, dove la Rappresentativa degli Allievi ha raggiunto la finalissima a Firenze e sconfitta con onore contro i “padroni di casa” di Firenze , i grossetani in questa nuova avventura ripartono con nuovo entusiasmo e con tanta voglia di fare bene.

Le Rappresentative Provinciali della Figc sono state inserite in un girone a cinque che, oltre ai grossetani, prevede la presenza delle Delegazioni di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con partite di solo andata. Il primo impegno per le Rappresentative Provinciali della Delegazione di Grosseto, presieduta da Agide Rossi e con i selezionatori Pietro Magro e Lamberto Tognotti è previsto mercoledì prossimo 29 gennaio in trasferta contro le Rappresentative della Delegazione Provinciale di Livorno presieduta da Paolo Pasqualetti, con le partite che disputate sul nuovissimo impianto sportivo in erba sintetica “Valentino Mazzola” di Venturina situato in via Sardegna, con inizio alle 14,30, per quanto riguarda i Giovanissimi e a seguire saranno gli Allievi a scendere in campo.

Questi sono i convocati dalla commissione tecnica, riguardante i Giovanissimi 2006, che si dovranno trovare sul suddetto impianto alle 13,00:

Simone Bonucci, Alessandro Cavallaro (Albinia), Giacomo Miccoli e Lorenzo Vallone (Follonica Gavorrano), Andrea Rossi (Giovanile Amiata), Cesare Nesti (Manciano), Leonardo Fulda (Marina Calcio), Mattia Sorvillo (Massa Valpiana), Gianmaria D’Andrea e Francesco Violante (Nuova Grosseto Barbanella), Filippo Lunghi (Orbetello), Filippo Borghetti, Gianmarco Giraudo, Nicholas Muscari e Ludovico Mori (Roselle), Raul Pimpinelli, Luis Busetta, Niccolò Generali e Mattia Steri (Grosseto 1912), Yari Angiolini (Virtus Maremma).

Questi invece sono i convocati dalla commissione tecnica, riguardanti gli “Allievi 2004” che si dovranno trovare sul suddetto impianto del Valentino Mazzola di Venturina in via Sardegna, alle 14,30: Riccardo Fusini (Albinia), Marco Picchianti (Argentario), Elia Giansoldati e Tommaso Nelli (Follonica Gavorrano), Filippo Bonucci, Nicola Mantiglioni e Nicola Di Manno (InvictaSauro), Rares Stauciuc (Manciano), Lorenzo Cavallo e Leonardo Loffredo (Nuova Grosseto Barbanella), Niccolò Begnardi e Alessio Piani (Paganico), Lorenzo Berardini e Brjan Peralta (Roselle), Niccolò Cargiolli, Andrea Columbu, Daniele Comi e Lorenzo Falconi (Grosseto 1912), Filippo Bernardini e Federico Vichi (Virtus Maremma).

Si ricorda che tutti i convocati dovranno presentarsi muniti dei propri indumenti sportivi e provvisti di copia di certificazione medica non scaduta. Chi non in regola non potrà partecipare alle partite. Presentarsi inoltre muniti di scarpe da gioco per il campo in sintetico.

Il responsabile delle Rappresentative è il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, dirigenti accompagnatori Federico Rossini, Enrico Silli, massaggiatore Manrico Lucchetti, selezionatori Pietro Magro e Lamberto Tognotti.