Calcio giovanile: 11 giocatori biancorossi convocati nelle rappresentative Figc dei Giovanissimi e degli Allievi

Grosseto: Intanto sono 11 i giocatori dell’Us Grosseto 1912 convocati nella rappresentativa della Figc in vista del XXXIII Trofeo Toscana e IX Trofeo regionale Marco Orlandi 2020.

Cinque per la rappresentativa Giovanissimi B 2006 e sei per la rappresentativa Allievi A 2004. In vista dell’amichevole di domani (Giovanissimi 2006), che si giocherà alle ore 15 in via Australia con i pari età della Nuova Grosseto, sono stati convocati: Raul Pimpinelli, Luis Busetta, Filippo Fregoli, Niccolò Generali, Mattia Steri.

Per l’amichevole di mercoledì (Allievi 2004), alle ore 15 a Paganico contro gli Allievi del Paganico, sono stati convocati: Niccolò Cargiolli, Andrea Columbu, Daniele Comi, Lorenzo Falconi, Giacomo Papini e Daniele Salvadori.