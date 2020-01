Atletica: la biancorossa Orsolini vince ancora nel cross di apertura

Grosseto: Anche in questa stagione l’Atletica Grosseto Banca Tema ricomincia con una vittoria. Il 2020 della società biancorossa inizia con il successo di Zoe Orsolini a Policiano, in provincia di Arezzo.

Per il secondo anno consecutivo, nella tappa del Grand Prix regionale di corsa campestre, la giovane mezzofondista conquista la prova under 16 sull’impegnativo tracciato di due chilometri, mosso e ricco di saliscendi, ma anche di curve e cambi di direzione. Campionessa toscana in carica di categoria, la 14enne grossetana si conferma imbattibile per le coetanee. L

’unica avversaria che riesce a tenerle testa è la fiorentina Sonia Tissi, che corre in rimonta però viene preceduta alla fine di un secondo, mentre le altre chiudono lontanissime, a quasi un minuto di ritardo.

Non è l’unico podio maremmano in questa manifestazione perché nella sfida riservata alle under 14 di un chilometro si piazza in terza posizione Giorgia Domenichini, tallonata dalla gemella Sofia Domenichini, quarta sul traguardo. Nella gara assoluta, buon debutto tra le allieve di Carolina Fraquelli che arriva nona ma è la seconda delle atlete under 18 al termine dei quattro chilometri e mezzo previsti.