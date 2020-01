Veterani Sportivi e Finanzia e Friends si prendono la vetta del campionato di calcio a 7 Csen over 35

Grosseto: I Veterani di mister Petri, nella quarta giornata del campionato, non hanno avuto problemi a liquidare la pratica Ristorante Il Veliero per 5-1.

Lagunari demoliti da Spampani e soci che si sono dimostrati più forti sotto tutti i punti di vista.

Vittoria di misura invece per Finanzia e Friends sul Granducato del Sasso per 3-2: decisivo Sciretta con due reti fondamentali. Rallenta La Stecca, fermata sul 2-2 dalla Panetteria Maremma, con Cipriani e Cianti che hanno tenuto alto il nome dei fornai, mentre prosegue la crisi dell’Health Lab, ko per 4-0 contro La Macrilela che si è dimostrata più squadra. Naldi invece ha trascinato al successo il Panificio Arzilli – 4-1 – sugli Amatori Grosseto, che restano fanalino di coda. La classifica: Veterani Sportivi, Finanzia e Friends 9, Panetteria Maremma, La Stecca 7, Rist. Il Veliero, Panificio Arzilli, La Macrilela, Health Lab 6, Granducato del Sasso 3, Amatori Grosseto 0.



La Stecca-Panetteria Maremma 2-2

LA STECCA: Lucetto, Cantalino, Corina, Foglia, Sacchini, Cuneo,

Battistini, Fanfani, Biagetti.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Cipriani, Siveri, Gigli,

Bonaugura, Cianti, Bartolini, Paffetti.

Reti: Corina, Cantalino; Cipriani, Cianti.



La Macrilela-Health Lab 4-0

LA MACRILELA: Canu, Palmieri, Basilicata, Benincaso, Lopez, Riso,

Palmarini, Falcone, Ercoli.

HEALTH LAB: Agostini, Vattiata, Miliani, Cannatella, Aluigi,

Margiacchi, Paterna, Brizzi.

Reti: 2 Palmarini, Basilicata, Falcone.



Finanzia e Friends-Granducato del Sasso 3-2

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Scipioni, Calabrese, Rossi, Consonni,

Orusei, Bova, Svetoni, Ferrante, Sciretta, Pescuma, Menato.

GRANDUCATO DEL SASSO: Balducci, Guarcello, Trimi, Becchi, Catocci,

Musilli, Rossi, Pieri.

Reti: 2 Sciretta, Rossi; Trimi, Guarcello.



Ristorante Il Veliero-Veterani Sportivi 1-5

IL VELIERO: Di Roberto, Bruni, Fortunati, Nannini, Benocci, Wongher,

Venanzi, Solari, Monaci.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Angeli, Spampani, Penco, Sonnini,

Valente, Bugelli, Barbero.

Reti: Monaci; 2 Spampani, Angeli, Bugelli, Valente.



Panificio Arzilli-Amatori Grosseto 4-1

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Notaro, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Bruni,

Valurta, Naldi.

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, Salvafondi, Gramazio, Bagnoli, Zerbini

S., Khribech, Rabiti.

Reti: 2 Naldi, Lozzi, Notaro; Rabiti.