Hockey giovanile: â€˜Ottimo secondo posto per gli under 17 castiglionesiâ€™

Hockey giovanile: ‘Ottimo secondo posto per gli under 17 castiglionesi’

Al Cà Dolfin di Bassano del Grappa, biancocelesti protagonisti al Torneo del Ponte.

Castiglione della Pescaia: Grande prestazione della under 17 dell'Hc Castiglione nel fine settimana: a Bassano del Grappa, nel prestigioso Trofeo del Ponte, i biancocelesti di Raffaele Biancucci hanno conquistato uno splendido secondo posto finale.

Tanta la soddisfazione per lo staff tecnico e per i dirigenti e tifosi che hanno seguito in autobus la squadra in Veneto: i ragazzi castiglionesi hanno giocato per la vittoria sul parquet del Cà Dolfin, contro alcuni dei settori giovanili più importanti d'Italia, in un torneo considerato tra i più importanti.

Il quintetto di Biancucci ha evidenziato grandi progressi e questo risultato sicuramente farà crescere la consapevolezza dei propri mezzi, che forse è una delle cose che ancora manca a questa squadra. La vittoria finale è sfumata nel primo incontro, l'unico perso dai biancocelesti, disputato poche ore dopo il lungo viaggio e nel quale anche l’emozione del debutto in un torneo di questo livello ha avuto la sua parte.

Il Valdagno, che poi si è aggiudicato il Trofeo, l'ha spuntata con il risultato di 2-0, ma i castiglionesi hanno molto da recriminare e avrebbero certamente meritato qualcosa in più. Poi da qui in poi solo risultati positivi, con la splendida vittoria per 3-1 contro la formazione A del Bassano, squadra di ottimo livello, il pareggio 1-1 contro l'Amatori Lodi, forse la peggiore partita giocata nel torneo, ma conclusa comunque con un risultato positivo, e infine la vittoria per 7-4 con il Bassano B, per una classifica finale che ha visto il Valdagno con 10 punti, Castiglione 7, Bassano A 6, Lodi 5, Bassano B 0. Assente alla trasferta Leonardo Magliozzi, che purtroppo si è ammalato alla vigilia della partenza.

La squadra protagonista del Torneo del Ponte: Donnini, E.Perfetti, Guarguaglini, M.Mantovani, L.Mantovani, Santoni. Allenatore: Raffaele Biancucci.