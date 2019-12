‘La polisportiva Barbanella Uno, sbaraglia tutti nel Torneo delle Regioni’

Fermo: Lo scorso fine settimana si è tenuta nella cittadina della Marche, la finale nazionale del Torneo delle Regioni della Federazione.

La Polisportiva Barbanella Uno si è qualificata per questa finale con ben 3 squadre, nei diversi livelli del programma silver. Le ginnaste, allenate da Claudia Salvadore , anche per questa occasione non hanno deluso le aspettative e si sono distinte primeggiando nelle varie categorie.

Nella 2° divisione categoria allieve, Naike Venturi (12 anni), Elena Carlettini (12 anni) e Anna Marcelli (11 anni), nonostante l’inserimento di nuovi elementi tecnici, con una gara precisa a tutti gli attrezzi, hanno conquistato il titolo nazionale a squadre con quasi 5 punti di distacco sulle avversarie.

Primo posto assoluto a squadre anche per Alice Esposito, Giulia Cane’, Sofia Biagiotti e Linda Zambernardi nella 3° divisione junior. Anche per queste ginnaste, nonostante l’inevitabile emozione, hanno portato a termine una gara senza sbavature, sbaragliando la concorrenza di ben 3 punti .

Invece, podio sfiorato nel più alto livello del programma silver, vale a dire l’eccellenza, per le campionesse nazionali uscenti, Azzurra Terminali, Eleonora Rossi, Margherita Vanelli, Martina Pecci e Alessia Marcell.

Purtroppo in questa occasione, le atlete si sono dovute accontentare del 4° posto assoluto, a soli 0,2 decimi di punto dal terzo gradino del podio.

Qualche imprecisione alla trave e al corpo libero hanno impedito di salire anche questa volta sul podio. A consolare le atlete, - dice una nota della società - c’è però la consapevolezza che tutte le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno hanno dato il massimo, conquistando due primi posti e un quarto posto, hanno contribuito a far vincere il Torneo delle Regioni sezione Gaf per la prima volta alla Regione Toscana”.