La Polisportiva Barbanella Uno rappresenterÃ  la Toscana alle finali del Torneo delle Regioni

La Polisportiva Barbanella Uno rappresenterà la Toscana alle finali del Torneo delle Regioni

Grosseto: A Montevarchi si e’ tenuta la prova regionale del Campionato silver di ginnastica artistica ,valida come qualificazione alle finali nazionali del Torneo delle Regioni.

Le squadre che si sono classificate nelle prime 2 posizioni rappresenteranno la regione Toscana nella finale nazionale.

La Polisportiva Barbanella Uno ha portato in gara ben 4 squadre nei diversi livelli.

Nella categoria LB3 junior la squadra composta da Alice Esposito,Linda Zambernardi,Giulia Cane’ e Sofia Biagiotti, con una gara precisa a tutti gli attrezzi,ha conquistato il 1° gradino del podio e quindi l’accesso alla finale nazionale.

Finale centrata anche per le allieve Naike Venturi,Elena Carlettini e Anna Marcelli nella categoria LC3 dove hanno ottenuto il 1° posto .

1° gradino del podio anche per la squadra delle ginnaste piu’ esperte nella categoria eccellenza, cioe’nel livello piu’ alto del programma silver: Azzurra Terminali,Eleonora Rossi ,Alessia Marcelli,Martina Pecci e Margherita Vanelli, campionesse nazionali uscenti in questa categoria ,hanno nuovamente conquistato la 1° posizione nonostante alcune imprecisioni alla trave.

Buona anche la prova delle ginnaste piu’ giovani nella categoria LB3 allieve : Rachele Agresti,Ginevra Chechi,Greta Conti,Alice Frosi,Manuela Colletti e Mia Fontanelli Corbini hanno subito un po’ l’emozione della prima gara dell’anno e alla fine della prova si sono classificate al 4° posto ma con ampi margini di miglioramenti….la stagione agonistica e’ appena iniziata!

La Polisportiva Barbanella Uno quindi rappresentera’ la Toscana con ben 3 squadre nella finale nazionale che si svolgera’ a Porto San Giorgio dal 6 all 8 Dicembre.

Grande soddisfazione da parte dell’ allenatrice Claudia Salvadore e di tutto lo staff per questi risultati che arrivano appunto all’inizio della stagione e che incoraggiano in vista di un nuovo e impegnativo anno agonistico.

Da segnalare anche un altro importante appuntamento per 2 atlete della Polisportiva Barbanella : Azzurra Terminali,ginnasta esperta di 18 anni e Eleonora Rossi 15 anni ,atlete cha da diversi anni si distinguono nelle competizioni sia regionali che nazionali Uisp e di federazione sono state convocate nella nazionale italiana Uisp e Venerdi’ 1 Novembre gareggeranno a Rosignano nell’incontro internazionale Memorial Oddone contro la Francia.

Un grande in bocca al lupo a queste atlete per questa nuova e importante esperienza agonistica.