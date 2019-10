Atletica: 98 azzurri a Grosseto nel weekend per il raduno dâ€™autunno

Atletica: 98 azzurri a Grosseto nel weekend per il raduno d’autunno

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, quattro giornate per lo stage under 20 nazionale.

Grosseto: Per il quarto anno consecutivo, la città di Grosseto si prepara ad accogliere il grande raduno giovanile autunnale dell’atletica azzurra.

Quattro giornate, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, che saranno la prima tappa verso il 2020 con 98 convocati. Nel capoluogo maremmano si ritroveranno 51 uomini e 47 donne, tutti nati tra il 2001 e il 2003, che quindi nella prossima stagione saranno in gara nelle categorie allievi (under 18) e juniores (under 20), selezionati dal vicedirettore tecnico nazionale del settore giovanile Antonio Andreozzi.

In particolare si tratta di 17 velocisti, 16 ostacolisti, 15 mezzofondisti, 22 saltatori, 16 lanciatori, 8 marciatori, 4 specialisti di prove multiple. Al loro fianco, come sempre, i rispettivi tecnici sociali e tra gli altri il grossetano Francesco Angius, inserito nella struttura federale per i lanci. Gli allenamenti si svolgeranno al campo scuola Bruno Zauli e anche allo stadio Carlo Zecchini, attualmente gestiti dall’Atletica Grosseto Banca Tema del presidente Adriano Buccelli.

Tra i convocati per il raduno c’è la campionessa europea under 20 del salto in lungo Larissa Iapichino, oro continentale a Boras. Dal podio della Svezia è reduce anche Elisa Ducoli, bronzo dei 3000 metri. Selezionati gli azzurrini giunti quarti a Boras con la staffetta 4x400 maschile (Francesco Domenico Rossi e Lorenzo Benati), nella marcia (Andrea Cosi) e con la 4x100 femminile (Chiara Gherardi ed Eleonora Ricci), oltre ai finalisti continentali di categoria Federica Botter (giavellotto), Sophia Favalli (800) e Idea Pieroni (alto). Al raduno anche l’argento dei Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires 2018 Dalia Kaddari (200) e il bronzo Carmelo Musci (peso) e i medagliati del Festival olimpico della gioventù europea di Baku: gli ori Federico Guglielmi (200) e Gabriele Gamba (marcia 10.000), gli argenti Matteo Melluzzo (100), Giovanni Frattini (giavellotto) e Rachele Mori (martello), il bronzo Giovanni Silli (2000 siepi).

Elenco completo degli atleti convocati

Velocità: Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa); Tommaso Boninti (Atl. Livorno); Davide Giambellini (Atl. Vicentina); Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon); Federico Manini (Atl. Cento Torri Pavia); Matteo Melluzzo (Milone Siracusa); Christian Previtali (Pol. Carugate); Francesco Domenico Rossi (Geas Atletica); Nazareno Sacchetto (Fiamme Oro Padova); Alessia Cappabianca (Esercito Sport & Giovani); Eleonora Foudraz (Atl. Sandro Calvesi); Chiara Gherardi (Studentesca Rieti Milardi); Dalia Kaddari (Fiamme Oro Padova); Melissa Mogliani Tartabini (Atl. Recanati); Greta Rastelli (Team Atl. Marche); Eleonora Ricci (Atl. Cascina); Beatrice Zeli (Pro Sesto Atletica).

Mezzofondo: Andrea Azzarini (Trionfo Ligure); Nicolò Bedini (Atl. San Biagio); Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana); Niccolò Galimi (Atl. Malignani Libertas Udine); Francesco Guerra (Rcf Roma Sud); Giovanni Silli (Atl. Malignani Libertas Udine); Livia Caldarini (Studentesca Rieti Milardi); Emma Casati (Atl. Piacenza); Martina Cornia (La Fratellanza 1874 Modena); Elisa Ducoli (Us Quercia Trentingrana); Sophia Favalli (Us Quercia Trentingrana); Luna Giovanetti (Atl. Valle di Cembra); Katja Pattis (Südtirol Team Club); Maddalena Pizzamano (Atl. Firenze Marathon); Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan).

Ostacoli: Michele Bertoldo (Atl. Vicentina); Giuseppe Filpi (Atl. Agropoli); Lorenzo Frivoli (Atl. Vicentina); Paolo Gosio (Atl. Vallecamonica); Franck Brice Koua (Cus Pro Patria Milano); Samuele Maffezzoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter); Alberto Montanari (Academy Ravenna Athletics); Lorenzo Simonelli (Esercito Sport & Giovani); Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni); Matilde Biella (Acsi Italia Atletica); Elena Carraro (Atl. Brescia 1950 Ispa Group); Martina Cuccù (Team Atl. Marche); Angelica Ghergo (Team Atl. Marche); Alessia Seramondi (Atl. Brescia 1950 Ispa Group); Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese); Federica Tozzi (Fiamme Gialle Simoni).

Salti: Andrea Cesana (Atl. Vedano); Ivan De Angelis (Fiamme Gialle); Davide Lorusso (Futurathletic Team Apulia); Massimiliano Luiu (Pol. Libertas Sassari); Kareem Hatem Mersal (Vv Management); Enrico Montanari (Academy Ravenna Athletics); Federico Morseletto (Studentesca Rieti Milardi); Alberto Murari (Atl. Adige); Matteo Oliveri (Us Maurina Olio Carli); Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona); Gabriele Tosti (Bergamo Stars Atletica); Monica Aldrighetti (Bracco Atletica); Luce Barbi (Studentesca Rieti Milardi); Giada De Martino (Toscana Atl. Empoli Nissan); Linda Donna (Fiamme Gialle Simoni); Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon); Francesca Orsatti (Cus Parma); Rebecca Pavan (Aristide Coin Venezia 1949); Idea Pieroni (Atl. Virtus Cr Lucca); Chiara Smeraldo (Us Maurina Olio Carli); Mame Diarra Sow (Bergamo Stars Atletica); Veronica Zanon (Assindustria Sport Padova).

Lanci: Davide Costa (Cus Genova); Simone Cuciniello (Running Club Napoli); Riccardo Ferrara (Atl. Olympus); Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli); Giovanni Frattini (Nuova Pol. Consolini); Gregorio Giorgis (Atl. Libertas Città di Castello); Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna); Carmelo Musci (Atl. Aden Exprivia Molfetta); Emmanuel Musumary (Atl. Cento Torri Pavia); Patrick Olcelli (Atl. Lecco Colombo Costruzioni); Paolo Puppo (Enterprise Giovani Atleti); Enrico Saccomano (Atl. Malignani Libertas Udine); Benedetta Benedetti (Studentesca Rieti Milardi); Federica Botter (Atl. Brugnera Friulintagli); Diletta Fortuna (Atl. Vicentina); Rachele Mori (Atl. Livorno).

Marcia: Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino); Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon); Davide Finocchietti (Atl. Libertas Runners Livorno); Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946); Simona Bertini (Francesco Francia Bologna); Sara Buglisi (Sportclub Merano); Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter); Camilla Gatti (Atl. Fabriano).

Prove multiple: Lorenzo Pezzolato (Fiamme Oro Padova); Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta); Sara Chiaratti (Trionfo Ligure); Marta Giaele Giovannini (Atl. Livorno).