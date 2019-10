Atletica: seconde in Toscana le ragazze biancorosse

L’Atletica Grosseto Banca Tema al top regionale under 14: vittoria sfiorata al femminile, quarti i maschi.

Grosseto: Ancora un risultato di primo piano per il settore giovanile dell’Atletica Grosseto Banca Tema.

Nei campionati toscani under 14 di società, il club biancorosso chiude in seconda posizione al femminile sfiorando uno storico successo, ma anche la squadra maschile riesce a cogliere un ottimo piazzamento con il quarto posto. Soltanto l’Atletica Livorno precede le ragazze maremmane, che però a Marina di Carrara si lasciano alle spalle tutte le altre formazioni della regione. In pista sfreccia la velocista Giulia Colli, vincitrice nei 60 metri in 7”9 con un enorme vantaggio di tre decimi sulle avversarie e il nuovo record provinciale di categoria. A livello individuale spiccano anche le prove di Noah Castelli, seconda con 4.53 nel lungo, e tra i ragazzi di Alessandro Duchini e Matteo Pifferi, terzi rispettivamente in 3’12”6 nei 1000 metri e con 10’06”1 sui 2000 di marcia.

Applausi per tante prestazioni di valore dei ragazzi grossetani che portano la firma di Pasqualino Nunziata, quarto con 1.48 nell’alto come Christian Galatolo, autore di un lancio a 49.80 nel vortex. Nella “top six” finiscono anche Yves Serafini (4.58 nel lungo), Alessio Nocentini (11’06”2 sui 2000 di marcia) e Giorgia Domenichini (3’24”6 nei 1000 metri), al sesto posto, oltre alle due staffette 4x100 ragazze: quarte Margherita Breschi, Ginevra Sciullo, Francesca Santiccioli e Vanessa Tedde in 1’00”0, seste Anna Vergni, Gaia Santioli, Emily Perillo e Ilaria Regina con 1’01”2.

Protagonisti tutti i giovani biancorossi, che portano punti preziosi per la classifica finale, in una squadra che può contare tra gli altri su Samuele Giusti, Filippo Gorelli, Sebastian Pieri, Andrea Lambardi, Tommaso Tonelli, Irish Hills e Gabriele Picchi, invece al femminile schierate anche Chiara Pallotta, Viola Costa, Cecilia Fiorillo, Sofia Domenichini, Melissa Ferrini, Alice Pallari, Matilde Cardone, Francesca Boscherini, Caterina Giovannelli e Martina Rosati, per la gioia dei tecnici Jacopo Boscarini, Matteo Moscati, Marco Passalacqua e Nicolas Artuso.