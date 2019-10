Accordo di collaborazione tra Follonica Basket e Pallacanestro Piombino

Follonica: Nei giorni scorsi il Follonica Basket e Pallacanestro Piombino hanno stipulato un accordo di collaborazione riguardo ai rispettivi settori giovanili.

Questo accordo si inserisce nel quadro di relazioni già esistenti nel settore femminile dato che la squadra Under 16 del Piombino è composta per 5/12 da ragazze di Follonica che hanno contribuito alla vittoria delle F4 della Coppa Toscana Under 14 del 2018-2019 disputate a maggio al Palagolfo di Follonica.

La collaborazione sarà valida per 2 anni e al termine degli stessi le 2 società valuteranno se proseguire tale collaborazione.

La Pallacanestro Piombino, società satellite del Golfo Piombino militante in Serie B, metterà a disposizione il proprio staff tecnico per contribuire alla crescita del Follonica Basket con riunioni tecniche periodiche ed allenamenti congiunti dei vari gruppi giovanili sia a Follonica che a Piombino.

Le due società si impegnano anche alla segnalazione reciproca di propri atleti all’altra società proprio nell’ottica di collaborazione.



Questo consentirà una crescita tecnica ed organizzativa di entrambe le Società al fine di coinvolgere il maggior numero di ragazzi e ragazze verso il nostro bellissimo sport : il Basket!