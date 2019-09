Vela: La squadra Circolo Vela di Marciana parte per gli italiani di Bari

Marciana Marina: I giovani velisti della squadra agonistica del Circolo della Vela Marciana Marina sono partiti alla volta della Puglia dove, dal 5 al 9 settembre al Circolo della Vela Bari, prenderanno parte ai Campionati Italiani “classi in doppio”, l’appuntamento più importante della stagione 2019.

Sei gli equipaggi che sono partiti dalla cittadina elbana per prendere parte alla manifestazione: gareggeranno nella acrobatica classe 29er Antonio Salvatorelli/Dennis Peria con il debutto nel campionato tricolore del neo-formato (hanno iniziato solo pochi mesi fa) team composto da Alessio Caldarera e Matteo Peria; con il 420 rappresentaranno il CVMM i fratelli Giulia e Paolo Arnaldi e Lorenzo Paolini con Eva Gipponi; nella classe L’Equipe Evo ci saranno Giulia Costanzo e Federico Arnaldi; l’equipaggio della classe L’Equipe Under 12 sarà composto da Zion Mazzei e Riccardo Groppo che saranno in gara per l’assegnazione della Coppa del Presidente.

Le regate baresi – sono previsti tre campi di regata differenti per un totale di circa 500 velisti impegnati nelle varie classi - inizieranno il giorno 6 settembre con il primo segnale d’avviso alle ore 13.00 sullo specchio d’acqua antistante il lungomare Sud di Bari tra il porto vecchio della città e Torre Quetta.

Come sempre i ragazzi della squadra agonistica marinese sono accompagnati dal loro istruttore e allenatore Fabrizio Marzocchini.