Sport, Calcio: â€˜Contadini negli stadi con il Made in Italy a km Zeroâ€™

Sport, Calcio: ‘Contadini negli stadi con il Made in Italy a km Zero’

Primo accordo Coldiretti-Lega Pro.

Firenze: I contadini italiani scendono in campo per portare il Made in Italy sulle tavole di tifosi e giocatori con i prodotti del territorio a chilometri zero.

Martedì 16 luglio 2019 alle 10.30 a Firenze in viaJacopo da Diacceto 19 verrà siglato il primo patto per la valorizzazione del vero cibo italiano negli stadi fra Coldiretti e la Lega Pro con iniziative sulla promozione dell’agroalimentare italiano fra i supporter e i calciatori e di sensibilizzazione sui temi della legalità dai campi (di calcio) alla tavola.

L’intesa verrà firmata dal Presidente di Coldiretti Ettore Prandini con il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli, alla presenza del Presidente della FIFA Gianni Infantino e del Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Per l’occasione verranno illustrati i dettagli dell’accordo, con le potenzialità di sviluppo sul territorio italiano grazie alla collaborazione fra il mondo del calcio e la rete degli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica con iniziative a livello nazionale legate alla sicurezza del cibo, all’educazione alimentare e alla diffusione della dieta mediterranea.