Ilaria Piazzi si conferma campionessa Toscana assoluta per il terzo anno

Follonica: La follonichese Ilaria Piazzi conquista il titolo regionale assoluto negli 800 m per il terzo anno consecutivo. Quest’anno con il tempo di 2’12”71. Gara di testa dove gestisce lei tattica e ritmo. Ilaria imposta un passaggio più lento nel primo quattrocento per poi sparare il secondo in 65”. Ottiene la vittoria e, avendo fatto il minimo B, il pass per i Campionati Italiani assoluti che si svolgeranno a Bressanone il 26/27/28 luglio.

Ma le buone notizie non finiscono qui: Martedì la Piazzi ha ottenuto anche il minimo A nei 1500 m in 4’33”69, che rappresenta anche il suo primato personale, andando a vincere il meeting interregionale del mezzofondo a Cernusco sul Naviglio.

Se “Il buongiorno si vede dal mattino” Ilaria, i primi di giugno, alla prima gara ai nazionali di società finale A bronzo a Orvieto, aveva conquistato il secondo gradino del podio tra due campionesse quali la Sabbatini e la Biscuola: le premesse per poter migliorare e fare bene ci sono.

Il prossimo obiettivo sarà quello di ben figurare ai nazionali assoluti di Bressanone sia negli 800 m che nei 1500 m. Ricordiamo che Ilaria quest’anno è passata con l’Atletica Cascina ed è allenata da sempre dal tecnico follonichese Elisa Faucci.