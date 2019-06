‘Grosseto Sport-GS Tv’ ha premiato in sala Pegaso le migliori eccellenze dello sport maremmano

Grosseto: Ancora un grosso successo l’edizione 2019 del "Player Of the Year" della testata giornalistica on-line Grosseto Sport e Gs Tv, che si è tenuta lo scorso giovedì 6 giugno nel salone Pegaso messo gentilmente a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto, alla quale hanno assistito centinaia di persone e naturalmente con tutto lo staff di Grosseto Sport presente al completo con il direttore Fabio Lombardi in veste di presentatore, il vice direttore Yuri Galgani in regia.

Anche in questa edizione, la più importante della Provincia di Grosseto, sia come numero di Società, dirigenti ed atleti premiati e anche come riconoscimenti di qualità, erano presenti delle personalità importanti con l’assessore allo sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi, il presidente di Estra Francesco Macrì, il vice presidente di Adf (Acquedotto del Fiora) Roberto Renai e Michele Cipriani in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci che, oltre ad essere sponsor della manifestazione, hanno effettuato anche delle premiazioni ai vari personaggi che hanno ricevuto i riconoscimenti.

Oltre all'Hockey su pista, promosso in serie “A2”, c’è stata la celebrazione dell'U.S Grosseto 1912 fresco vincitore del campionato di Eccellenza e promosso in serie “D” con il presidente Mario Ceri premiato dal presidente di Estra Macrì, il referendum tra i giornalisti locali per decretare il migliore biancorosso dell'anno se lo è aggiudicato Riccardo Cretella, a ritirare il premio c’era il terzo classificato Saverio Camilli, campione dentro e fuori il rettangolo di gioco, premiato da Yuri Galgani.

Acquedotto del Fiora come consuetudine punta sulle giovani promesse e il premio speciale quest'anno è andato a Christian Biagetti, che milita nella Fiorentina e capitano della nazionale di calcio Under 15, premiato da . Oltre Ad Adf, ed Estra, non poteva mancare la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, ancora una volta vicina al sport e alla manifestazione che da anni organizza Grosseto Sport.

La nostra testata giornalistica ha consegnato anche un premio fair play, istituito per la prima volta e consegnato al direttore sportivo del Manciano Arnaldo Biondi sconfitti ai rigori in finale di Coppa Toscana, il premio speciale per la stagione 2018-2019 è andato alla Rappresentativa Provinciali Allievi 2003 della Delegazione Provinciale Figc, per aver raggiunto da imbattuta la finale del trofeo M. Orlandi, premio ritirato dal Delegato Provinciale Agide Rossi e dal componente Manrico Lucchetti.

Premiazione particolare a Luca Banchi, coach della squadra di basket Aek di Atene vincitrice della Coppa Intercontinentale, alla Gea Basket femminile per la promozione in serie “B”.

Il Dirigente sportivo premiato, è stato Stefano Osti, noto segretario di varie Società calcistiche di serie “A” e oggi presidente del Circolo Pattinatori Grosseto, premiato anche per la promozione in serie “A2”, per la Cultura e Sport il riconoscimento è andato a Maurizio Ceccarelli.

Il momento clou è arrivato con i premi dei lettori che sono andati a Vincenzo Legler come miglior allenatore di Prima Categoria, Paolo Agresti del Caldana di Seconda, Riccardo Angelini del Ribolla di Terza. Per i giocatori; Luca Anichini player of the year di Prima Categoria,, Emanuele Panfi di Seconda, Micheal Naso per la terza.

(Alcune delle foto riprodotte sono di Gabriele Pisicchio)