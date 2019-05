BUONGIORNO DALLA TAPPA 15 DELÂ GIRO Dâ€™ITALIA

BUONGIORNO DALLA TAPPA 15 DEL GIRO D’ITALIA

Ivrea: Buongiorno dalla quindicesima tappa del centoduesimo Giro d'Italia, in programma dall'11 maggio al 2 giugno e organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport, la Ivrea-Como di 232 km. Tappa molto mossa nel finale che ricalca in buona parte quello di alcune delle recenti edizioni de Il Lombardia.

La corsa ha passato il km 0 alle ore 11:26 con il gruppo forte di 149 corridori.



CLASSIFICA GENERALE

1 - Richard Carapaz (Movistar Team)

2 - Primoz Roglic (Team Jumbo - Visma) at 7"

3 - Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) at 1'47"

4 - Rafal Majka (Bora - Hansgrohe) at 2'10"

5 - Mikel Landa Meana (Movistar Team) at 2'50"

6 - Bauke Mollema (Trek - Segafredo) at 2'58"

7 - Jan Polanc (UAE Team Emirates) at 3'29"

8 - Pavel Sivakov (Team INEOS) at 4'55"

9 - Simon Yates (Mitchelton - Scott) at 5'28"

10 - Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) at 5'30".



METEO

Ivrea (Partenza): Nuvoloso, 18°C. Vento: moderato NE – 10 km/h.

Como (17:15 circa - Arrivo): Variabile, 22°C. Vento: debole SE – 8 km/h.