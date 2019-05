Etrusco e Pinocchio: tutte le medaglie della Maremmana Arcieri

Grosseto: Entra nel vivo la stagione outdoor del tiro con l’arco. L'attesissimo appuntamento con la fase estiva del Trofeo Pinocchio, ospitata a Capezzano dalla società Arcieri di Rotaio, oltre ad assegnare le medaglie ha deciso la composizione della squadra che andrà a rappresentare la Toscana nella fase Nazionale di Torino del 6 e 7 luglio.



Cinque i giovani atleti grossetani che hanno partecipato alla gara facendo incetta di medaglie. Oro per Ilaria Tognozzi (ragazze prima media) che, con 424 punti, si è piazzata al primo posto per la seconda volta dopo la fase invernale di marzo, firmando così una doppietta ottenuta anche nel Trofeo Pinocchio dello scorso anno.

Medaglia d'argento per Chiara Sardella, categoria ragazze seconda media, che ha raggiunto il secondo gradino del podio con 410 punti. Ben due i bronzi per la Maremmana Arcieri grazie ad Alessia Bilisari (categoria giovanissime femminile) con 413 punti e Riccardo Vannozzi (giovanissimi maschile), che ha conquistato il terzo posto con 372 punti. Ad un passo dal podio anche Duccio Angelini (categoria giovanissimi maschile) che ha raggiunto il quarto posto con 359 punti. Sono entrate a far parte della squadra Toscana per la finale del Trofeo le due giovani arciere Chiara Sardella e Ilaria Tognozzi, con grande soddisfazione di tutta la società grossetana.



I successi per gli arcieri maremmani non si sono conclusi con il Trofeo Pinocchio, perché sul campo di tiro Lucio Parigi di Grosseto, è andata in scena la cinquantunesima tappa del Trofeo Etrusco, organizzata dalla Compagnia Maremmana Arcieri. Gli atleti in gara si sono sfidati tirando alle distanze di 70 e 60 metri per la divisione di arco olimpico, a 50 metri per il compound e a 30 metri per la divisione visually impaired. Sotto l'arbitraggio di David Dini, hanno partecipato alla competizione 22 atleti di cui 9 arcieri della Compagnia Maremmana che hanno conquistato ben 7 titoli assoluti.



Nell'arco olimpico brilla l'oro ottenuto al maschile da Maurizio Rossi ai 70 metri e al femminile da Federica Gelso ai 60 metri. Argento tutto al maschile per Carlo Tiberi (70 metri) e Matteo Bilisari (60 metri). Bronzo infine per Alessandro Mantovani, sempre ai 60 metri. Nell'arco compound la maremmana arcieri ha portato a casa un argento femminile con Giulia Ferrari e un bronzo maschile con Fabio Giomi.



Attesi altrettanti risultati anche per i prossimi appuntamenti in programma. Si svolgerà infatti il 25 maggio il 2° Trofeo del Grifone, competizione giovanile che costituisce una tappa obbligatoria per entrare a far parte della squadra toscana che gareggerà per la Coppa delle Regioni il 29 e 30 giugno a Cagliari. Altro appuntamento è quello del Trofeo Coni del 9 giugno. Una gara giovanile per atleti dai 10 ai 14 anni che si sfideranno a squadre per andare a rappresentare la Toscana nella fase nazionale del Trofeo Coni che si terrà il 26 e il 29 settembre a Crotone.