A Montepulciano tutto è pronto per il 3° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile

Tutto pronto allo stadio Bruno Bonelli per il fischio d’inizio del Torneo Internazionale di calcio giovanile “Città di Montepulciano” che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2019.

Montepulciano: Il settore giovanile dell’Unione Polisportiva Poliziana è in gran fermento. Oltre agli ottimi risultati conseguiti nelle varie categorie, la Polisportiva Poliziana può vantare una serie di iniziative mirate a promuovere il calcio giovanile. Una di queste è sicuramente il torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Montepulciano”, organizzato dalla società sportiva, con la partecipazione del Comune di Montepulciano e la Regione Toscana.

Per il torneo, in programma per il 31 maggio, 1 e 2 giugno, arriveranno a Montepulciano squadre giovanili nazionali come Torino, Siena, Arezzo, Parma e Sporting Curti Camorani, e internazionali come il F.C. Fastav Zlín, società proveniente dalla Repubblica Ceca, il F.C. Midtjylland dalla Danimarca e la Palestinian Football Talents Academy.

“Questo è il terzo torneo internazionale giovanile che si svolge a Montepulciano – spiega Paolo Castellani, organizzatore dell’evento – Ci sono squadre partecipanti di alto valore. Per la prima volta varcherà i confini nazionali la squadra della Palestina, nel nostro territorio insieme ad altre compagini internazionali per questo torneo che promuove il calcio, ma in generale lo sport e tutto ciò che ruota intorno ad esso”.

Le gare si svolgeranno dal 31 maggio al 2 giugno: i gironi A, B e C sono già stati sorteggiati. La fase di qualificazione verrà disputata tra il 31 maggio e la mattina del 1 giugno. Il pomeriggio, invece, si giocheranno le semifinali, tra le vincenti dei tre mini-gironi e la miglior seconda. La mattina del 2 giugno, ultimo giorno della manifestazione, sarà dedicata alle finali: alle 9:00 quella per 3°/4° posto, alle 11:00 quella per 1°/2° posto.

Proprio per celebrare lo sport sotto tutti i punti di vista, la manifestazione prevede anche un premio giornalistico, che quest’anno ha come tema “50 anni di diritti umani”. Questo premio verrà consegnato al miglior articolo prodotto dagli studenti di tutte le scuole secondarie del territorio, che dovranno prendere spunto dal primo articolo della Dichiarazione dei diritti umani.

Dopo il successo delle prime due edizioni, Montepulciano e lo stadio Bruno Bonelli tornano quindi a essere scenari del calcio giovanile internazionale. Montepulciano e l’intera Valdichiana sono pronti ad offrire alle squadre, agli staff tecnici e a tutti gli accompagnatori, momenti indimenticabili tra eccellenze enogastronomiche, architettoniche e artistiche, oltre che sotto il profilo agonistico.