Internazionali dâ€™Italia: gli studenti del Fossombroni applaudono Sinner, il talento emergente del tennis italiano

Internazionali d’Italia: gli studenti del Fossombroni applaudono Sinner, il talento emergente del tennis italiano

Grosseto: Una giornata all’insegna del tennis e del divertimento. Circa 50 studenti del Fossombroni hanno vissuto l’emozione di assistere agli Internazionali d’Italia, in svolgimento nella capitale, al Foro Italico. Si tratta di uno degli appuntamenti classici del circuito Atp Master 1000, giunto alla 76esima edizione. I ragazzi della scuola di via Sicilia sono stati accompagnati dagli insegnanti Loredana Nuzzo, Patrizia Cassisa, Luigi Amoruso e Roberto Bisti.

Oltre agli studenti dell’indirizzo sportivo, la partecipazione all’evento è stata aperta agli altri iscritti della scuola. I ragazzi del Fossombroni hanno avuto così l’opportunità di vedere in azione Jannik Sinner, giovane talento emergente del tennis italiano. Il 17enne altoatesino al momento è la rivelazione degli Internazionali d’Italia, dopo aver superato brillantemente i turni di qualificazione e compiuto l’impresa di eliminare, nel tabellone principale, lo statunitense Johnson, numero 59 al mondo, con una rimonta degna di nota. Nella giornata di mercoledì 15 maggio, Sinner se la vedrà con il greco Tsitsipas, numero 7 del ranking mondiale. Al giovane tennista italiano servirà un’altra partita perfetta per avanzare nel tabellone e, ovviamente, gli studenti del Fossombroni faranno il tifo per lui.