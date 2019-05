Marathon Bike. ‘Momento magico per Giorgio Cosimi e Adriano Nocciolini’

Grosseto: Continua il momento magico per il team Marathon Bike. Iniziamo con la nota più bella, ovvero le due maglia di campione regionale ottenute nel ciclismo da Giorgio Cosimi e Adriano Nocciolini nella prova su strada di Magliano in Toscana aperta a tutti gli enti della consulta.

I due alfieri della squadra grossetana si sono piazzati rispettivamente settimo assoluto e tredicesimo tra gli 80 corridori che anno preso parte alla manifestazione organizzata dalla gruppo sportivo Scoglio. Per il castiglionese Adriano Nocciolini, il più titolato del Marathon Bike, si tratta della quarantottesima vittoria in carriera, l’ultima delle quali lo scorso anno a Buriano dove si impose arrivando tutto solo sul traguardo.

Per Giorgio Cosimi invece, una decina di vittorie in bacheca, l’ultima delle quali il titolo nazionale Uisp di cronometro a quattro conquistato qualche settimana fa a Marina di Pisa. Con lui sul podio in quell’occasione salirono i compagni Alessandro Guidotti, Alessio Minelli e lo sticcianese Francesco Bacci.

Con le due maglie conquistate da Nocciolini e Cosimi, il Marathon Bike porta a 533 le affermazioni dalla sua costituzione avvenuta nel 2005 e dieci dall’inizio della stagione. Nel podismo invece niente vittorie ma una “doppietta” con i secondi posti assoluti ottenuti da Matteo di Marzo e Micaela Brusa alla “Miniera a Memoria” di Ribolla.

In quella manifestazione è salita sul podio più importante, anche la ribollina Cristina Gamberi, terza al traguardo, mentre hanno vinto la propria categoria Loriano Sonnati e Enza Solena. Giustificata la soddisfazione in casa Marathon Bike per questi successi conseguiti dai propri atleti sia nel ciclismo che nel podismo.