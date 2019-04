Corsa agli ultimi pettorali della ‘ROMA APPIA RUN 2019’

Roma: Domenica 28 aprile 2019 è il gran giorno della ROMA APPIA RUN, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Giunta alla 21ª edizione, la Roma Appia Run si conferma una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino, l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, e anche quest’anno si comporrà di quattro prove:

- Agonistica Km.13: riservata ai tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e possessori di RUN CARD, purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva e che alla data del 28 aprile 2019 abbiano compiuto il 18° anno d'età.

- Non competitiva Km. 13: Aperta a tutti

- Non competitiva Km. 4: Aperta a tutti

- Fulmine dell’Appia: prove di velocità per i bambini, in programma il 27 aprile 2019 alle ore 15,00 sempre allo Stadio delle Terme di Caracalla.

Ai nastri di partenza della gara competitiva l’intero podio maschile della passata edizione: Aziz Laktri, Hicham Boufars e Mohammed Hajji, tutti atleti marocchini. Oltre a loro anche Tarik Marnhaoui, sempre dal Marocco.

In campo femminile c'’è grande attesa per il ritorno alla ROMA APPIA RUN di Veronica Inglese, l’atleta dell’Esercito che ha già trionfato nella gara dalle cinque pavimentazioni ben tre volte, nel 2011, nel 2012 e nel 2016. A contenderle il successo l’atleta ucraina Sofia Yaremchuk, la giovanissima atleta ugandese Esther Yeko Chekwemoi, classe 2001, e per finire Sara Carnicelli dell’Atletica Vaticana.

Quest’anno la ROMA APPIA RUN è partner del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, ONG presente in 40 paesi del sud del mondo: la gara non competitiva di 4 km sarà intitolata all'iniziativa “Running for Ethiopia”, una campagna a sostegno del progetto sulla formazione professionale e l’inserimento lavorativo di ragazze, ragazzi e giovani nella Regione di Gambella. La campagna “Running for Ethiopia” è nata dal sostegno offerto a questo progetto dall’ACSI Italia Atletica e dalla Fondazione Mediolanum Onlus che si impegna a raddoppiare i primi 20.000 euro raccolti.

Sabato 27 aprile, dalle 10.00 fino alle 18.00, e poi domenica mattina dalle 08.00 alle 13.00 sarà allestito allo stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla il Villaggio Roma Appia Run, con tantissime attrazioni per i grandi ed i piccoli. Sarà possibile ritirare il pettorale ed il pacco gara, iscriversi alla 4 km (solo sabato) e far partecipare i più piccoli al “Fulmine dell’Appia”, una prova sulle distanze dai 30 agli 80 metri aperte a tutti i ragazzi dai 0 ai 16 anni.

ROMA APPIA RUN sarà ancora una volta testimonial della campagna “Alcohol Prevention Race”, per la prevenzione dell’abuso dell’alcool nelle giovani generazioni, promossa dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.

ISCRIZIONI: la quota d'iscrizione è fissata in € 20,00 per la 13 Km; € 15,00 invece per la 4 Km.

La iscrizioni per le prove non competitive di 13 km 4 km saranno aperte fino a sabato 27 aprile.

Info e iscrizioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 066990498 - 3495345663