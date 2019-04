Ottima prestazione dell’Under 18 a Volterra

Follonica: Splendida vittoria dell’Under 18 nella gara di domenica 14 aprile alle ore 16.00 nella quarta giornata della fase di Coppa Toscana a Volterra, campo notoriamente difficile, per 57-49.

I ragazzi di Vichi e Pietrafesa partono bene attenti, concentrati e trovano buone conclusioni sia da sotto che da fuori e si spingono fino a 10 lunghezze di vantaggio sul 12-2.

Il Volterra riesce però a ricompattarsi ed effettua un contro break negli ultimi 3’ del periodo di 11-1 e il quarto si chiude in parità sul 13-13. Il secondo quarto vede di nuovo un Follonica pimpante che in attacco ritrova la fluidità al tiro e in difesa tiene botta sul gioco molto fisico del Volterra e vince il parziale 18-11 andando al riposo avanti per 31-24.

Nel terzo parziale per preservarsi dai falli Vichi posiziona a zona la squadra e gli attacchi di entrambe le squadre ne risentono ma il Follonica aumenta il proprio vantaggio grazie al 13-12 a proprio favore che permettono di iniziare l’ultimo parziale sul 44-36. Nei primi 5’dell’ultimo parziale gli azzurri si spingono sino al +15 sul 55-40 poi diverse uscite per 5 falli alcuni contatti non fischiati ed alcune decisioni arbitrali molto discutibili permettevano al Volterra di provare a rientrare in gara ma i ragazzi di Vichi in difesa non mollavano e in attacco facevano girare il pallone per 24’’ e sbancavano Volterra campo ostico con oltre 100 persone alla palestra di Via Fonda non sempre sportivissimo nei confronti dei ragazzi azzurri.

Follonica: Petri © 4, Marchi 2, Contrino 2, Ranieri 2, Vichi 2, Fusco 3, Biagetti, Rocchiccioli 9, Bagnoli 17, Bianchi 16 All. Vichi vice Pietrafesa.

Prossimo impegno Follonica-Argentario sabato 4 maggio ore 21.00 al Palagolfo.

Classifica: Argentario e Follonica 6, Ghezzano e Massa 4, Volterra-Rosignano ed Elba 2, Porcari 0