San Vincenzo nel segno del Palio della Costa Etrusca

La corsa delle amazzoni e la passerella del campione paraolimpico. Una settimana di eventi nella Costa degli Etruschi celebrano corsa più spettacolare del mondo sulla sabbia.



San Vincenzo: La spettacolare corsa delle amazzoni e la parata del campione paraolimpico Erik Fumi. Ci sarà tutto questo nel ricco programma del Palio della Costa Etrusca in programma lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, sulla dorata sabbia di San Vincenzo (Li).

A sfidarsi, nell’unico circuito al mondo sulla spiaggia, ci saranno 32 tra i dei migliori fantini italiani in groppa a cavalli montati a pelo tra i più veloci del paese. Al canapo ci saranno la leggenda Luigi Bruschelli “Trecciolino” con 13 vittorie al Palio di Siena, Andrea Mari “Brio” con 6, Giovanni Atzeni “Tittia” e Jonathan Bartoletti “Scompiglio” con 5 a testa e Giuseppe Zedde “Gingillo” con 3 successi ed Andrea Coghe “Tempesta” vincitore dell’ultimo palio corso, quello straordinario, lo scorso ottobre in sella a Remorex per i colori della Tartuca.



Promossa dall’Associazione Palio della Costa Etrusca con il contributo del Comune di San Vincenzo, Magic, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Luca C., Solvay, Cavallino Matto con il patrocinio della Regione Toscana e della Camera di Commercio Maremma e Tirreno, il Palio della Costa Etrusca è l’evento clou di una settimana di appuntamenti collaterali, giochi storici e cultura dedicati ad appassionati e turisti, curiosi e famiglie (info, orari e programmi su www.paliodellacostaetrusca.com o nei punti vendita di Rangiroa Viaggi e Tuscany4me di San Vincenzo).



A contendersi il Cencio, che quest’anno sarà realizzato da Sara Guerrini e Nello Guerrini, saranno come tradizione gli otto comuni della Costa Etrusca (Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino). Lo scorso anno a trionfare sulla sabbia era stato, per i colori di San Vincenzo, Tittia su Umatilla. Ad ogni batteria parteciperanno 8 cavalli di razza mezzosangue montati a pelo e i primi 2 classificati accederanno alla Finale. Prima batteria prevista per le 15.15. Finale in programma per le 18.15.



Nel mezzo due eventi di assoluto spettacolo ed emozione come la seconda edizione della corsa delle amazzoni a cui quest’anno prenderanno parte Carola Fantini, Beatrice Riverditi, Brunella Pucciarelli, Giulia Riccioni, Anita Chiara, Marta Matarazzo, Virginia Tavazzani e Romina Miseria e la galoppata in solitaria dell’ex fantini professionista (160 vittorie in carriera) vittima di un grave incidente nel 2011, il grossetano Erik Fumi. Fumi è tornato dopo cinque anni in sella ad un cavallo vincendo il campionato italiano paraolimpico.



Non solo Palio, in programma una settimana di eventi extra, dedicati a turisti ed appassionati: domenica 14 aprile mostra “Cavalli e Cavalletti”, zona Blu di San Vincenzo ed esposizione delle opere di Sara Guerini presso la Sala Torre; giovedì 18 aprile (ore 21.00) presentazione Cencio 2019 a cura di Sara Guerrini e Nello Guerrini ed incontro con il fantino Erik Fumi presso Sala Torre; sabato 20 aprile (ore 21.00) gala con la cover band di Rino Gaetano con special guest Marco Morandi presso Teatro Garden Resort; domenica 21 aprile (ore 15.00) Quintana Storica presso pista gara e lunedì 22 aprile (ore 14.30) Palio della Costa Etrusca e veleggiata storica.