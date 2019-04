Campionati regionali Fisdir e tanti cuori oltre l'ostacolo

Grosseto: Grosseto ospiterà domani pomeriggio, sabato 6 aprile, i campionati regionali di atletica leggera riservati agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Sulle piste e sulle pedane del campo Zauli, a partire dalle ore 15:00, gli atleti speciali della Toscana si cimenteranno nelle corse (50, 80, 150, 300 metri e staffette), nel giro di pista di marcia, nel salto in lungo da fermo, nel getto della palla, nel lancio del vortex e del disco morbido.

Il tutto si concluderà con un festoso apericena nella tensostruttura a lato degli spogliatoi.

L’organizzazione da parte della Fisdir è stata demandata alla associazione Skeep di Grosseto ed in merito abbiamo voluto sentirne la presidente Cristiana Artuso:

“Per noi, sodalizio appena al sesto anno di vita, è un vanto essere stati chiamati a sostenere con le nostre forze un impegno di questa portata; ma è soprattutto una soddisfazione poter far gareggiare ben 19 dei nostri ragazzi. Non sarà certo un punto di arrivo, ma un importante traguardo intermedio lo è sicuramente. Tengo a precisare che il nostro impegno è tutto rivolto alla loro crescita sportiva ed in questo senso mi fa piacere comunicare che un nostro progetto “Tanti cuori oltre l’ostacolo” è stato ammesso a partecipare al bando di finanziamento collettivo OSO promosso da Fondazione Vodafone Italia. Spero che tanti grossetani, nei restanti 30 giorni di durata del bando, vadano a visitare il sito www.ognisportoltre.it e clicchino, nella sezione Raccolte Fondi, sul progetto Tanti Cuori oltre l’Ostacolo per aiutarci a raggiungere il plafond minimo”.