I risultati sportivi della ASD Atletica Follonica

Follonica: Domenica 31 marzo i giovani under 16 follonichesi sono stati impegnati nella prima giornata di Coppa Toscana a Marina di Carrara, nel raggruppamento interprovinciale di Lucca, Livorno, Pisa, Massa, Grosseto e Pistoia.

L’asd Atletica Follonica, per la prima volta dal suo anno di fondazione nel 2001, ha schierato al completo sia la squadra cadetti che quella delle cadette.

Un vero successo, frutto del buon lavoro negli anni di tutto lo staff e di tutti gli istruttori delle categorie giovanili.

Questi i protagonisti che si sono impegnati in tutte le discipline in programma: Alessandro Ricceri, Carlo Cagnetta, Filippo Cappellini, Gioele Pietrini, Lorenzo Banfi, Lorenzo Marconi, Matteo Berardi, Matteo Presenti, Samuele Cresti. Tra le ragazze: Alice Nuti, Carola Coppola, Elisa Bricchi, Giada De Cicco, Gioia Centini, Matilde Fabriani, Sveva Travison. Centra il podio un super Gioele Pietrini nei 150 m, terzo posto con un promettente 17”9.

Buone notizie anche dagli assoluti. Il 21enne Gabriele Pasquini taglia il traguardo del Giro dell’ Argentario terzo assoluto, terminando in una crescente progressione l’impegnativo ma spettacolare percorso di 14,2 km in 56’03”. Primo podio per lui nel circuito “Corri nella Maremma”.

A Viareggio il maratoneta Massimo Carbone conclude la Puccini Half Marathon in 1h33’21” , buon test in previsione della maratona di Roma del 7 aprile.