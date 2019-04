Buona partenza nella seconda fase per lâ€™Under 18

Buona partenza nella seconda fase per l’Under 18

Follonica: Parte con il piede giusto l’avventura del gruppo di Vichi e Pietrafesa nella seconda fase del campionato valida per l’accesso alle Final Six di Coppa Toscana.

L’Under 18 azzurra nella sua prima uscita ha sbancato il campo di Portoferraio per 62-36 al termine di una partita a due facce.

I primi due quarti hanno visto il Follonica accettare un ritmo blando che ha consentito ai padroni di casa di restare in partita tenendo il risultato in equilibrio a metà gara sul 27-25 per il Follonica.



Nel terzo e quarto periodo il Follonica anche grazie ad una buona rotazione dei 12 ragazzi aumentava l’intensità difensiva ed agonistica e questo permetteva di prendere velocemente un vantaggio che si ampliava costantemente fino al definitivo 62-36.

Adesso si apre una settimana di soli allenamenti per poi passare a tre gare nel giro di 7 giorni: Follonica-Ghezzano 8 aprile alle ore 20.00, Follonica-Rosignano 10 aprile ore 20.15 e Volterra-Follonica 14 aprile ore 16.00

Altri risultati Massa-Porcari 58-45, Porcari-Volterra 42-65.

Prossimo turno Follonica-Ghezzano, Massa-Elba, Argentario-Volterra, Porcari-Ghezzano rinviata al 27 aprile.

Classifica Follonica, Volterra e Massa 2, Elba-Porcari-Ghezzano-Argentario e Rosignano 0