â€˜Nova Eroica: Race, Ride, Relax!â€™

‘Nova Eroica: Race, Ride, Relax!’

Buonconvento: Race, Ride, Relax! A Nova Eroica si pedala, infatti, per vincere ( Race ), in un territorio magnifico come la Val d’Orcia, la Val d’Arbia e le Crete Senesi ( Ride ) godendo dell’enorme patrimonio di bellezza e gusto che caratterizza il mondo Eroica ( Relax ). Race, Ride, Relax! dunque a Buonconvento (SI) il prossimo 28 aprile durante la festa per ciclisti, famiglie e collezionisti di belle emozioni come spesso solo Eroica riesce a regalare.

La formula di Nova Eroica è suggestiva e inedita: si pedala ad andatura turistica tra un tratto cronometrato e l’altro, in gruppo, attraversando le meraviglie della Toscana e fermandosi ad assaporare i ristori di Eroica, sempre più leggenda gastronomica del mondo a pedali. Due saranno i percorsi a disposizione; uno di 85 chilometri con due tratti cronometrati e uno di km 130 con quattro tratti cronometrati.

I 150 corridori che avranno fatto registrare i tempi migliori sui tratti cronometrati del percorso più lungo, comprese tutte le donne che hanno pedalato sullo stesso percorso, saranno ammessi al via di una corsa in linea di 36 chilometri. Chi volesse partecipare, non avendo nelle gambe i chilometri per i due percorsi più impegnativi, avrà a disposizione un percorso cicloturistico di 62 chilometri.



La Gravelfondo. A Nova Eroica si partecipa con biciclette da corsa moderne, biciclette gravel e ciclocross. Ognuno a Buonconvento trova l’occasione per pedalare con la bicicletta più adatta alle strade bianche della provincia di Siena, le strade dei campioni e di quella passione che ha reso famosa L’Eroica in tutto il mondo.



Quest'anno Nova Eroica, nata a Buonconvento (SI), si svolgerà anche in SudAfrica (16 marzo) e California (6 aprile)



Tutte le info su www.novaeroica.it