Atletica: â€˜Trionfo dei giovani biancorossi nel cross regionaleâ€™

Atletica: ‘Trionfo dei giovani biancorossi nel cross regionale’

Grosseto: Tre vittorie a squadre e una individuale. L’Atletica Grosseto Banca Tema fa il pieno di successi nei campionati regionali di corsa campestre a Empoli, con un formidabile risultato collettivo.

Al femminile la società biancorossa festeggia il titolo toscano under 18 delle allieve che conquistano una storica affermazione grazie ad Ambra Sabatini, terza al traguardo davanti a Elisa Napolitano, quarta, e Debora Marzullo, dodicesima. Dopo sei anni salgono sul gradino più alto del podio le ragazze, un team under 14 trascinato dalla settima posizione di Giorgia Domenichini, con Noah Caterina Castelli decima e Alice Pallari quattordicesima, poi al 17° posto Sofia Domenichini e al 29° Cecilia Fiorillo, quindi Chiara Pallotta, Vanessa Tedde, Margherita Breschi e Ginevra Veninata.

Nelle gare maschili il club maremmano è grande protagonista e si aggiudica la vittoria nella classifica combinata del settore promozionale ragazzi-cadetti, frutto di un doppio secondo posto nelle due categorie. Tra gli under 16 applausi per Alessandro Galatolo, quinto individuale, Mirko Contini (17°) e Mattia Piatto (20°), in una formazione completata da Leonardo Bernazzi e Tommaso Bologni. Nella gara under 14 finisce undicesimo Alessandro Duchini, alle sue spalle Leonardo Perugi (25°) e Alessio Nocentini (32°), proseguendo con Matteo Pifferi (35°), Samuele Giusti, Filippo Gorelli, Gabriele Steri, Tommaso Tonelli e Andrea Lambardi in questa prova di Empoli.

Una grossetana al comando nella gara delle cadette. È la biancorossa Zoe Orsolini, che si laurea campionessa toscana under 16, ma volano anche le compagne di squadre dell’Atletica Grosseto Banca Tema con il quarto posto di Denise Milani e il quinto di Carolina Fraquelli, per la gioia dei tecnici Jacopo Boscarini, Matteo Moscati, Marco Passalacqua e Nicholas Artuso.