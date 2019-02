‘Argentario Trail, un sogno lungo 23 chilometri’

Monte Argentario: A nove giorni al termine delle iscrizioni sono già 160 gli iscritti alla 6° edizione dell’Argentario Trail, la corsa podistica che l’a.s.d. Atletica Costa d’Argento ha organizzato per domenica 3 marzo 2019 a Porto Santo Stefano.

Tanti partecipanti dunque, provenienti da nove regioni d’Italia, dal Piemonte all’Abruzzo, tra i quali spicca senz’altro il nome di Giovanni Storti, l’attore del popolare trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”, che grande appassionato di trail running si cimenterà nella gara attraverso i sentieri, le pendici e la costa dell’Argentario.



La corsa è aperta a tutti i maggiorenni tesserati Uisp, Fidal o altro ente di promozione sportiva, si svolge su un percorso di circa 23 km che si sviluppa quasi interamente su un sentiero con 25% single track e strade su campo, 60% strade bianche e 15% asfalto.

Percorso : partenza dalla Spiaggia della Cantoniera alle ore 9.30, dopo circa 2 km di asfalto con l'attraversamento del Lungomare di Porto Santo Stefano si gira e si sale sulla Panoramica dove inizia un saliscendi abbastanza impegnativo sopra Cala Grande, Cala Piccola, Cala del Gesso fino ad arrivare dopo un duro single track alla suggestiva Torre di Capo d'Omo da dove lo sguardo spazia in tutto l'Arcipelago Toscano.

A questo punto inizia una discesa tecnica in single track che conduce all'interno delle suggestive pendici del Monte Argentario per seguire poi in discesa nella Valle della Soda e giungere dopo un breve strappo all' arrivo in località Pozzarello.

(Foto di repertorio)