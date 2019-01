Nuoto: ‘Tutti i premiati del Meeting Città di Grosseto – 28 Memorial Zuppardo’

Grosseto: Nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2019 la ASD Nuoto Grosseto, capitanata da Alessandro Varani, ha organizzato, presso la Piscina di Via Lago di Varano, la 34° edizione del Meeting “Città di Grosseto” – 28° Memorial Fabiano Zuppardo, evento patrocinato dalla Regione Toscana.

Quest’anno il 4° Stormo Amedeo D’Aosta, l’Assessorato allo Sport, insieme alla Famiglia Zuppardo, sono stati parte attiva della manifestazione.

Le premiazioni si sono aperte con un caloroso intervento di benvenuto da parte dell’Assessore allo Sport Fabrizio Rossi, che ha confermato, con la sua presenza, l’attaccamento alla manifestazione che ogni anno convoglia verso la Citta di Grosseto centinaia di giovani atleti.

Il Comandante Col. Pil. Urbano Floreani, ricordando le gesta del pilota Fabiano Zuppardo e la sua tragica e prematura scomparsa insieme al suo Compagno di volo nel lontano 1990 ha creato un momento di profonda commozione tra i presenti alla cerimonia di premiazione.

Il Fratello di Fabiano, Sebastiano Zuppardo, presente alla cerimonia, ha premiato, proprio insieme al Comandante ed all’Assessore allo Sport, il Vincitore del Memorial Zuppardo 2019, che per il secondo anno consecutivo è stato assegnato all’atleta Riccardo Ferri.

L’evento di quest’anno è stato di grande livello sportivo con la partecipazione di circa 450 atleti appartenenti a 20 Società di nuoto distribuite fra Lazio, Toscana, Sicilia che si sono dati battaglia divisi per categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti ed Assoluti. Sono stati stabiliti svariati nuovi record societari, personali e del Meeting.

La manifestazione ha visto la società ASD Nuoto Grosseto Live Life protagonista che, per pochi punti, non è riuscita a raggiungere il podio, aggiudicandosi il quarto posto. Vincitrice del Meeting la Società Aurelia Nuoto allenata dal tecnico della Nazionale di Fondo - Roberto Marinelli, al secondo posto la Società Nuoto Olgiata ed al terzo posto Il Circolo Canottieri Aniene, la società della divina Federica Pellegrini.

I nostri atleti maremmani sponsorizzati da SELF Omnitrution dietro la guida degli allenatori, Alessandro Varani ed Alessandro del Bottegone hanno spinto al massimo, ottenendo un bel gruzzoletto di medaglie - ben 26 complessive -

Riccardo Ferri, vincitore del Memorial Zuppardo e miglior nuotatore maschile della Società Grossetana, porta a casa 4 ori di categoria 1500 SL con il tempo di 15.36.57 che diventa anche record di categoria del meeting, secondo record nei 400 SL con 4.01.35, oro nei 400 MX, oro nei 200 SL, migliora i tempi personali, e conferma i 4 pass per le finali Nazionali di Riccione a Marzo 2019.

Grandissima prestazione per Giacomo Pietrini, unico a vincere 5 medaglie su 5 gare con oro nei 100 FA con uno strepitoso 56.94 nuovo record di categoria del meeting, oro nei 200 FA con record del meeting 2.05.65, argento nei 200 SL, argento nei 400 SL e bronzo nei 100 SL, con questi tempi Pietrini conquista 2 pass per le finali Nazionali 200 FA e 100 FA.

Il premio di miglior nuotatrice della ASD Nuoto Grosseto se lo aggiudica Gaia Truppo, terza classificata al Meeting, oro nei 50 FA, argento nei 100 FA a pochi centesimi da tempo per l’accesso alla finale Nazionale, argento nei 200 SL e argento nei 200 FA, proprio in quest’ultima gara parteciperà alla finale Nazionale di Riccione a Marzo 2019.

Francesco Ottaviani, con grande grinta si aggiudica ben 4 medaglie, oro nei 100 SL con 53.73 a pochissimi centesimi dai limiti di accesso alla finale Nazionale, argento nei 50 SL, argento nei 50 FA e bronzo nei 50 RA, siamo certi che riuscirà nell’impresa alla prossima occasione.

Marta Ottonello nella categoria Ragazzi dimostra un bel momento di forma con un bellissimo oro nei 100 DO, argento nei 50 SL ed argento nei 200 DO.

Anna Proietti, riconquista due importanti medaglie bronzo una nei 400 SL e bronzo nei 100 SL.

Anche Marta De Luca aggiunge al medagliere due bellissime medaglie di bronzo una nei 50 DO ed una nei 100 DO.

Leonardo Del Bottegone, uno dei più anziani della squadra, sale sul podio con un argento nei 100 DO.

Ultima medaglia, sicuramente la più gradita dalla squadra grossetana l’ha conquistata il piccolo Antonio Ferrante con un bellissimo argento nei 50 rana.

Gli altri atleti appartenenti alla squadra grossetana Life Live hanno in generale migliorato i loro personali, ed ha contribuito al raggiungimento del quarto posto, partendo dal Capitano Marco Giordano che si impone nel record societario dei 100 SL con 52.59, Arianna Ferrari, Vittoria Ercoli, Matilde De Luca, Gaia Di Cosimo, Martina Ferretti, Zoe Orsolini, Riccardo Proietti, Massimo Morselli, Luca Troncone, Luca Boscherini ed il veterano Alessio Toninelli.

La manifestazione sportiva si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, vista la sinergia tra Istituzioni, Autorità, Sponsor e semplici volenterosi cittadini, che con il loro contributo hanno reso l’evento un momento davvero unico per tutta la comunità grossetana.

Un ringraziamento sentito quindi alla Regione Toscana, Comune di Grosseto - Assessorato allo Sport, 4° Stormo Amedeo D’Aosta, Associazione per le cure palliative La Farfalla, Sistema srl, agli sponsor ufficiali SELF Omnitrution, Ciesse Store Arredamenti, C&C Cash and Carry Alimentaria 2001, Stefano Palmieri di Veri Vera forniture termoidrauliche, Panificio Pasticceria La rocca, Azienda Ciacci Piccolomini d’Aragona, RRD robertoriccidesign.

In attesa del Meeting dell’anno prossimo, che possa regalarci ancora nuove giornate intense ed emozionanti come quelle appena trascorse, aspettiamo con ansia le prossime gare dei Nostri Atleti Grossetani.