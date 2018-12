Dalla Maremma in Veneto per la coppa di Karate Youth League

Caorle: I prossimi 14, 15 e 16 dicembre l'ASD Kiu Do Kan diretta dai Maestri Giorgio Ugrekelize e Monia Polichetti, sarà rappresentata dalla loro allieva Asia Bongini di anni 13, che in accordo con la Città di San Marino, si confronterà con il kumite, alla coppa di KARATE 1 YOUTH LEAGUE, gara WKF di valore mondiale, che si svolgerà a Caorle, Venezia.

Per L'ASD KIU DI KAN è un pregio avere un allieva in grado di confrontarsi ad una manifestazione di alto pregio come la succitata coppa.

Quindi forza Asia!